Кім розповів, чому перестав записувати відео

Миколаївський воєнний губернатор у перші тижні війни намагався заспокоїти мешканців регіону

Віталій Кім зізнався, що відеозвернення, які зробили його знаменитим, він перестав записувати, коли фронт відійшов від Миколаєва на кордон області. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації заявив у інтерв’ю «Лівому берегу».

Крім того, Кім наголосив, що після створення військового штабу він почав займатися комунікацією із громадою. «Уже немає потреби інформувати про усе особисто», – наголосив губернатор, пояснивши, що нинішні канали комунікації надають інформацію у повному обсязі.

Щодо того, чому у перші тижні війни він записував для того, аби підтримати мешканців області. «Людям було важко», – нагадав голова ОВА, пояснивши, що намагався допомогти миколаївцям розібратися у ситуації.

«А зараз усі вже звикли», – констатував Віталій Кім.

Припущення, що на його рішення перестати записувати відеозвернення вплинув ракетний удар по будівлі обласної державної адміністрації, губернатор спростував: «Це був удар не по Кіму, це був удар по свободі».

Нагадаємо, Миколаїв постійно обстрілюється російськими окупантами.

Так, учора, 28 червня, вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці міста почули звуки вибухів, а лише після цього у обласному центрі увімкнули повітряну тривогу.

Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, стали наслідком ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту більше 10 ракет.

Сьогодні, 29 червня, Миколаїв також був обстріляний.