Десантники знищили ворожі гаубиці «Акація» (відео)
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Артилеристи атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777
Українські військові показали, як використовують отриману від партнерів артилерію. Десантники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777. Таким чином захисники ліквідували цілу батарею російських «Акацій».
Варто зазначити, що M777 - це найлегша причіпна гаубиця калібром