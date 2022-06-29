Десантники знищили ворожі гаубиці «Акація» (відео)

Артилеристи атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777

Українські військові показали, як використовують отриману від партнерів артилерію. Десантники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777. Таким чином захисники ліквідували цілу батарею російських «Акацій».

155 мм

40 км

Варто зазначити, що M777 - це найлегша причіпна гаубиця калібром. Залежно від типу снаряда має дальність стрільби від 24 до. На озброєнні США знаходиться з 2005 року.

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