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    Події в Україні

    Десантники знищили ворожі гаубиці «Акація» (відео)

    Десантники знищили ворожі гаубиці «Акація» (відео)
    фото скріншот відео

    Артилеристи атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777

    Українські військові показали, як використовують отриману від партнерів артилерію. Десантники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 «Акація». Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

    Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777. Таким чином захисники ліквідували цілу батарею російських «Акацій».

    Варто зазначити, що M777 - це найлегша причіпна гаубиця калібром 155 мм. Залежно від типу снаряда має дальність стрільби від 24 до 40 км. На озброєнні США знаходиться з 2005 року.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили російську мінометну секцію (відео)

    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Десантники знищили ворожі гаубиці «Акація» (відео)