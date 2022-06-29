ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки: перелік областей

Сильна спека може призвести до пожеж

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень небезпеки 30 червня. Про це йдеться на сторінці служи у Facebook.

«30 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, синоптика повідомляють, у Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси.

Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.

Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.

Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.