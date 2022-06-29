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    Суспільство

    ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки: перелік областей

    ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки: перелік областей
    ілюстраційне фото

    Сильна спека може призвести до пожеж

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень небезпеки 30 червня. Про це йдеться на сторінці служи у Facebook.

    «30 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, синоптика повідомляють, у Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси.

    Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.

    Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.

    Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

    Також сапери показали, як розміновують водойми Київщини.

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    Теги: росія окупанти державна служба ДСНС війна спека Україна повітря окупація #stoprussia
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    ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки: перелік областей