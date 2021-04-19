«Чернігівгаз» виконав понад сто реконструкцій газових мереж

У АТ «Чернігівгаз» радять клієнтам здійснювати реконструкцію у законний спосіб

З початку року «Чернігівгаз» провів понад сто реконструкцій газових мереж на замовлення клієнтів. Минулого року компанія здійснила майже тисячу реконструкцій.

Клієнти замовляють послугу з реконструкції, якщо потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки; замінити обладнання, або встановити додаткові газові прилади. За бажанням клієнта, компанія може здійснити реконструкцію газопроводу, або всієї системи газопостачання.

Реконструкція – це комплекс робіт, який включає демонтаж і монтаж газових приладів або газопроводу. Вона передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, розробку проекту, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів мережі. Далі потрібно перевірити реконструйовану мережу на міцність, герметичність, прийняти в експлуатацію і здійснити пуск газу.

У АТ «Чернігівгаз» радять клієнтам здійснювати реконструкцію у законний спосіб. Самовільне втручання у систему газопостачання та заміна її елементів заборонені законом, усі роботи можуть виконувати лише ліцензовані фахівці. Підрядні організації, відповідно до діючого законодавства, можуть здійснювати лише проектування та будівельно-монтажні роботи.

«Чернігівгаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє зекономити час і кошти клієнта - адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси та етапи реконструкції, подавати додаткові заяви після роздільного виконання різних етапів робіт.

Щоб замовити послугу з реконструкції від «Чернігівгазу», клієнту потрібно звернутися до центру обслуговування – 104.ua Клієнтський простір.

«Персональні менеджери у 104.ua Клієнтському просторі супроводжують клієнта від моменту звернення до пуску газу. Контролюють усі етапи виконання послуги та інформують про них клієнта. Крім того, у Клієнтському просторі можна придбати газове обладнання, його встановлення і обслуговування, – розповідає менеджер з питань регіонального розвитку Клієнтського простору 104.ua Алла Леоненко. – Найчастіше до нас звертаються, щоб перенести обладнання, замінити старий котел на новий, адже сучасні котли дозволяють зменшити споживання газу як мінімум на 30-40%. Також замовляють заміну старих, ще радянських, водонагрівальних колонок, абсолютно неефективних і навіть небезпечних. Або ж встановлення двоконтурного котла замість старого котла і водонагрівальної колонки».

Фіксованої вартості послуг з реконструкції в Україні немає. Вона розраховується згідно з індивідуальним проектом, адже існують різні види реконструкції – від заміни котла за ескізом до перенесення газопроводу.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботиоператорів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2028 промислових і комунальних об’єктів. У 2020 році АТ «Чернігівгаз» доставило 587,4 млн куб.м газу. Загальна протяжність газопроводів, які обслуговує компанія, складає 14 тис. км.