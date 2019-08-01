Family Production безкоштовно навчать 10 людей кіновиробництву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В рамках лекторію учасники отримають базові знання про усі етапи виробництва фільму

Восени 2019 року пройдуть зйомки короткометражної стрічки «Бульмастиф». Фільм зніматиме Family Production за підтримки Українського культурного фонду, режисеркою виступить співзасновниця студії Анастасія Буковська. Паралельно з підготовчим етапом Family запускає практичний кінолекторій — можливість для початківців та кіноентузіастів потрапити у кіновиробництво. Головна особливість — навчання проходитиме на базі реальних зйомок, а не абстрактної теорії.

Як стати учасником

Відбір учасників проходитиме з 1 по 6 серпня, а заняття стартують 16 серпня і триватимуть 2 місяці. Для реєстрації необхідно надіслати резюме та мотиваційний лист на [email protected], детально виклавши свою мотивацію щодо участі у лекторії.

Процес

В рамках лекторію учасники отримають базові знання про усі етапи виробництва фільму. Під управлінням керівника відповідного департаменту будуть виконуватися «домашні завдання» з відбору локацій, кастингу, знімального плану, організації знімального майданчику. Учасники також потраплять безпосередньо на зйомки та побачать процес зсередини. Найкращі студенти отримають шанс працювати у Family в майбутньому.

Результат

набуті знання і навички у сфері створення кіно;

новий (і, можливо, перший) пункт у фільмографії;

можливість подальшого роботи у Family Production або в інших компаніях.