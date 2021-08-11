GlobalMoney призывает СМИ не распространять фейки

Компания опубликовала 7 правил, которые помогут читателям СМИ не поддаваться на провокации

Платежная система GlobalMoney разослала в СМИ заявления с призывом не распространять недостоверную информацию и проводить более тщательную проверку фактов по материалам, которые средства массовой информации называют «партнерскими».

«За последние несколько месяцев мы регулярно сталкиваемся с информационными вбросами и манипулятивными новостями, которые публикуют некоторые СМИ о деятельности нашей компании. Мы понимаем – откуда «растут ноги» у этих информационных атак. К сожалению, некоторые участники рынка электронных платежей за более, чем 10 лет своего существования так и не научились конкурировать честно. – говорят в компании — Но то, что уважаемые СМИ становятся участником этих грязных игр – недопустимо».

В своем заявлении компания опубликовала также несколько простых правил, которые помогут читателям СМИ остаться при своем мнении и не поддаваться на провокации.

«Первое правило – правило первоисточника. Если вы читаете информацию без ссылки на источник, поздравляем, Вы на пути к «фейку». Второе правило – чем громче слова, тем меньше к ним доверия. Третье – однобокость представления информации. Отсутствует позиция всех сторон? Скорее всего, это манипуляция. На четвертом месте – вопрос авторства – материал без конкретного автора, возможно, является «фейковым».

Также в компании призывают читателей критически оценивать информацию и думать о возможных причинах возникновения «аналитики».

«Пятое правило – вопрос «цели публикации». Задумайтесь – что хочет донести автор (или заказчик) информации до своей аудитории. На шестом – резонный вопрос «кому это выгодно?». Рассмотрите информацию с точки зрения потенциальных выгодополучателей. Если кто-то кроме общества от этого может выиграть – возможно, эта информация появилась не просто так. Наконец, если вы видите, что в одной публикации информация повторяется несколько раз – это признак того, что Вами, возможно, манипулируют».

Ранее платежная система ГлобалМани уже заявляла об информационных атаках. В апреле журналист Слидство.Инфо Дмитрий Реплянчук публиковал информацию о том, что от его имени некоторым компаниям поступали провокационные запросы о деятельности GlobalMoney, конечной целью которых являлось создание манипулятивных новостей.