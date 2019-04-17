Іграшки-сюрпризи: топ-3 в 2019 році новини компаній



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Кожна з іграшок-сюрпризів варта уваги, а якими новинками збираються здивувати виробники, дізнаємося в найближчому майбутньому

Малышей, живущих в эпоху изобилия, сложно чем-то удивить. Однако производители игрушек проявили фантазию и изобретательность, чтобы получить «Оскар» детских симпатий. Какие же игрушки-сюрпризы пользуются популярностью у подрастающего поколения?

Обаятельные малютки L.O.L.

«Киндермания» не могла остаться незамеченной современными производителями товаров для детей. Идея с подарком, спрятанным внутри небольшого яйца, нашла отражение в мегапопулярных игрушках «ЛОЛ-сюрприз». Новая серия, которая появилась в 2016 году, практически сразу взлетела на первые места в рейтинге продаж в категории «Куклы» и «Игрушки».

В чем же кроется секрет такого успеха? Американская компания MGA Entertainment сделала ставку на очаровательных куколок с большими глазами и эффект неожиданности. Каждая малышка спрятана в трехдюймовый пластиковый шар, который находится под многослойной упаковкой. Сюрпризы начинаются уже с первых секунд распаковки, приковывая внимание к процессу и подстегивая фантазию. За каждым слоем обертки скрываются яркие аксессуары и даже домашние питомцы. А в игрушках последней коллекции, вышедшей в 2019 году, спрятана целая глиттерная станция для создания модного макияжа и «волшебный» шампунь.

Ароматные «Пикми Попс»

За сердца поклонников борются и плюшевые зверушки Pikmi Pops. Новинка продается в закрытой пластиковой упаковке, напоминающей большой леденец на палочке. «Изюминка» этих игрушек — приятный аромат жевательной резинки, ягод, карамели или шоколада, который исходит от каждого забавного зверька.

Moose предложила поклонникам игрушек-сюрпризов несколько серий, каждая из которых имеет свои особенности и отличается размером мягкой фигурки. Выбрать есть из чего: плюшевые игрушки размера XL, наборы с миниатюрными песиками, зайцами, единорогами и рыбами, а также двусторонние брелоки-животные, которые превращаются в ароматные помпоны. Новый формат продукта — хлопушка с конфетти, которую дополняет мини-конверт с посланием и инструкция для коллекционера.

Интерактивные HatchiBabies

Еще одна новинка 2019 года, которая приковала внимание любителей сюрпризов, — игрушка, требующая от ребенка любви и заботы. Чтобы раскрыть тайну и узнать, кто спрятался внутри яйца, юному исследователю необходимо потереть и согреть его. А если поставить яйцо на горизонтальную поверхность, оно начнет раскачиваться из стороны в сторону и издавать забавные звуки. Уже с первых минут знакомства с HatchiBabies ребенок будет вовлечен в игру. А огромные светящиеся глаза питомца просто гипнотизируют!

Но это не все сюрпризы, которые подготовил производитель. Внутри яйца находятся погремушка для «новорожденного», расческа, бутылочка для кормления и держатель аксессуаров, который превращается в высокий стульчик. Как и другие интерактивные игрушки, HatchiBabies учатся говорить, пьют водичку и реагируют на ласку и поглаживания.

Каждая из игрушек-сюрпризов достойна внимания, а какими новинками собираются удивить производители, узнаем в ближайшем будущем.