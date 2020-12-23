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    Качественные запчасти – основа обслуживания автомобиля

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    Качественные запчасти – основа обслуживания автомобиля

    Ремонт и восстановление автомобиля – это последний этап, при котором происходят серьезные поломки и проблемы

    Гораздо важнее заранее обслужить авто, чтобы в дальнейшем не тратить деньги на покупку новых деталей и оплату услуг мастеров. Своевременная замена масла, фильтров и других важнейших элементов гарантирует идеальные условия для комфортной эксплуатации авто в последующем.

    Звуковой сигнал для машины

    Некоторые водители игнорируют элементарный элемент безопасности, а именно звуковой сигнал. В критических ситуациях можно подать его, предупредить об опасности и защитить либо свой автомобиль, либо жизнь человека. Различные сигналы на автомобиль продаются в большом ассортименте и разделяются на несколько видов:

    1. Электрические. Работают от аккумуляторной батареи, а источник звука создается с помощью специальных микросхем и электронного генератора.
    2. Вибрационные. Происходит комбинация звуков, соответственно создаются низкие и высокие колебания. Как итог сигнал будет иметь два тона. 
    3. Пневматические. В основе таких сигналов используется компрессор, труба и реле, которое поддается программированию. 

    Конкретный вариант сигнала необходимо выбирать в зависимости от транспорта, куда будет устанавливаться механизм и требований самого водителя.

    Комплекты сцепления

    Сигнал – это лишь постоянный элемент авто и к нему редко обращаются, но сцепление может сломаться в один прекрасный момент. Лучше предупредить эту поломку и заранее произвести замену, купив комплекты сцепления под нужное транспортное средство. В этот комплект входят следующие детали:

    • ведомый диск;
    • муфта выключения;
    • выжимной подшипник;
    • нажимной диск;
    • корзина.

    Чаще всего специалисты рекомендуют производить замену в комплекте, что в результате гарантирует идеальные условия для восстановления комфортной езды на транспорте. Замена необходима в случае выработки фрикционных накладок и при выработке в корзины. Точную диагностику и как следствие причину поломки могут определить специалисты на сервисе.

    Oiler – универсальный помощник водителя

    Качественное обслуживание в указанном выше сервисе является гарантом своевременного решения многочисленных проблем. Опытные специалисты досконально знают секреты многих автомобилей и тут же готовы подобрать качественные запчасти. Предварительно можно связаться с менеджерами, чтобы уточнить стоимость ремонта и время приезда.

    Теги: ремонт автомобиль время
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