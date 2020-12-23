Качественные запчасти – основа обслуживания автомобиля

Ремонт и восстановление автомобиля – это последний этап, при котором происходят серьезные поломки и проблемы

Гораздо важнее заранее обслужить авто, чтобы в дальнейшем не тратить деньги на покупку новых деталей и оплату услуг мастеров. Своевременная замена масла, фильтров и других важнейших элементов гарантирует идеальные условия для комфортной эксплуатации авто в последующем.

Звуковой сигнал для машины

Некоторые водители игнорируют элементарный элемент безопасности, а именно звуковой сигнал. В критических ситуациях можно подать его, предупредить об опасности и защитить либо свой автомобиль, либо жизнь человека. Различные сигналы на автомобиль продаются в большом ассортименте и разделяются на несколько видов:

Электрические. Работают от аккумуляторной батареи, а источник звука создается с помощью специальных микросхем и электронного генератора. Вибрационные. Происходит комбинация звуков, соответственно создаются низкие и высокие колебания. Как итог сигнал будет иметь два тона. Пневматические. В основе таких сигналов используется компрессор, труба и реле, которое поддается программированию.

Конкретный вариант сигнала необходимо выбирать в зависимости от транспорта, куда будет устанавливаться механизм и требований самого водителя.

Комплекты сцепления

Сигнал – это лишь постоянный элемент авто и к нему редко обращаются, но сцепление может сломаться в один прекрасный момент. Лучше предупредить эту поломку и заранее произвести замену, купив комплекты сцепления под нужное транспортное средство. В этот комплект входят следующие детали:

ведомый диск;

муфта выключения;

выжимной подшипник;

нажимной диск;

корзина.

Чаще всего специалисты рекомендуют производить замену в комплекте, что в результате гарантирует идеальные условия для восстановления комфортной езды на транспорте. Замена необходима в случае выработки фрикционных накладок и при выработке в корзины. Точную диагностику и как следствие причину поломки могут определить специалисты на сервисе.

Oiler – универсальный помощник водителя

Качественное обслуживание в указанном выше сервисе является гарантом своевременного решения многочисленных проблем. Опытные специалисты досконально знают секреты многих автомобилей и тут же готовы подобрать качественные запчасти. Предварительно можно связаться с менеджерами, чтобы уточнить стоимость ремонта и время приезда.