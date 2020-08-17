Коронавірус і демотивація: 5 поганих звичок, які виникли під час карантину, та поради як їх позбутися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Епідемія сколихнула кожного з нас: стрес, хвилювання, невпевненість у завтрашньому дні… Карантинний режим у чотирьох стінах добряче так демотивує. Прокрастинації не уникнути! Навіщо застеляти постіль, адже скоро вечір? Помию тарілки, коли чисті закінчаться. А раптом у холодильнику за цих десять хвилин з’явилося щось нове? І таких підступних думок, які засмічують свідомість, з кожним днем усе більше! Уявіть собі, що всі вони так чи інакше впливають на стан нашої шкіри: тьмяність, сухість, темні кола під очима, дерматити й передчасне старіння. Нажахалися? Тоді давайте розберемось, як врятуватись від режиму лінивця, аби по закінченню карантину стати ще прекраснішими, ніж були до.

Нерегульовані перекуси

Найболючіша проблема роботи вдома — холодильник на небезпечно малій відстані. Достатньо лише на секундочку відволіктись від справи, замислитись чи посперечатися в Zoom з керівництвом, і рука зрадницьки тягнеться за улюбленою ковбаскою або печивом. Занадто часті перекуси й переїдання, тим паче продуктами, від яких немає жодної користі, позначаються не лише на фігурі, а й на стані шкіри, яка, як відомо, відображає стан внутрішніх органів, а особливо печінки.

Що робити?

1. Прописати чіткий час для прийому їжі. Їжте частіше, але менше.

2. Випивайте денну норму води. Як відомо, організм часто плутає відчуття спраги й голоду.

3. Якщо вже дуже хочеться перекусити, обмежтеся фруктами та горіхами.

Порушення режиму

Сьогодні ви до четвертої години ранку дивилися серіал, завтра спите до четвертої вечора, хоча післязавтра потрібно вставати о шостій, бо ваша черга вигулювати собаку. Тіло просто божеволіє, через такі порушення біоритмів, а в парі з відсутністю нормального харчування, — це бомба сповільненої дії для вашої шкіри. Тут і зуби не кожного дня згадуєш почистити, що вже казати про пілінги чи маски для обличчя. Намагайтеся лягати спати, прокидатись і працювати в один і той самий час. Навіть, якщо не виходите на вулицю тижнями, щоденна програма мінімум з догляду за обличчям — це вмивання спеціальними засобами й крем для вашого типу шкіри, обрати який можна серед безлічі варіантів на EVA.UA.

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Проте

в

кур’єрської

доставки є один

жирний

мінус

: вона

відбиває

бажання

взагалі

виходити

на

вулицю

.

Якщо

раніше

ви

могли

ввечері

прогулятись

до магазину

за

хлібом

,

випити

чашечку какао з десертом на

терасі

або

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пошуки

ідельних

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, то на

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.

Відсутність

прогулянок

на

свіжому

повітрі

призводить

до

дефіциту

кисню

й

вітаміна

D у

шкірі

, й вона

стає

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.

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б на

півгодини

вдень

вийти

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з домом.