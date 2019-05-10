На «Інтері» відбудеться дві кінопрем'єри: «Дванадцятий» і «Моя сім'я вже любить тебе»



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Зйомки фільму «Дванадцятий» проходили в Норвегії: в Осло, Молсельве, Лінгене, Соммарее, а також в столиці Шотландії - Единбурзі

10 і 11 травня в ефірі «Інтера» - ще дві прем'єри. Вперше на українському ТБ - норвезька військова драма «Дванадцятий»

У п'ятницю, 10 травня, о 21:00 «Інтер» покаже військову драму «Дванадцятий» (оригінальна назва - Den 12. Mann). Дія фільму розгортається під час Другої світової війни. Група бійців норвезького опору отримує завдання дістатися до північно-західного узбережжя Норвегії на судні «Браттхольм» і зробити диверсію на одній з німецьких авіаційних баз. Але місія зазнала фіаско: в морі «Браттхольм» був атакований німецьким кораблем і потоплений. З 12 чоловік вдалося врятуватися лише одному - Яну Болсруду. Він добирається до берега і біжить в бік шведського кордону. Переслідуваний гестапо, Болсруд шукає притулок в горах. Тут хлопця наздоганяє снігова буря. Він ховається в печері, яка може виявитися для нього смертельною пасткою ...

Дія фільму «Дванадцятий» розгортається під час Другої світової війни

Картина заснована на реальних подіях, що відбулися в 1943 році під час невдалої диверсійної місії норвежців зі знищення німецької авіаційної бази. Тоді з групи бійців дійсно вдалося врятуватися лише хлопцеві на ім'я Ян Болсруд.

«Цей фільм - про мужність людей, які опинилися в дуже непростій ситуації», - каже режисер Гарольд Цворт.

Яна Богсруда грає Томас Гуллестад. Для норвезького актора це перша велика роль в кіно. Заради роботи в «Дванадцятому» він схуд на 15 кілограмів.

Відомий голлівудський актор Джонатан Ріс Майерс у військовій драмі зіграв німецького офіцера Курта Штаге. Заради цієї ролі йому довелося за два місяці вивчити німецьку мову. «Я повинен був зіграти зло настільки натурально, щоб показана в картині історія здавалася достовірною, - каже Джонатан. - Я не поділяю ідеології нацизму, але погодився на роль німецького офіцера, адже хтось повинен грати таких персонажів».

Зйомки фільму «Дванадцятий» проходили в Норвегії: в Осло, Молсельве, Лінгене, Соммарее, а також в столиці Шотландії - Единбурзі.

У неділю, 12 травня, о 12:00 в ефірі «Інтера» ще одна прем'єра - французька комедія «Моя сім'я вже любить тебе» (оригінальна назва - Ma famille t'adore déjà). У центрі сюжету - історія скромного, доброго хлопця Жюльєна, який закохався в журналістку Єву. Роман розвивається стрімко, і ось, прийнявши пропозицію руки і серця, Єва везе нареченого знайомитися з батьками на острів Ре. В цей повний пригод уїк-енд Жюльену належить викрити притворство та брехню своєї майбутньої рідні ...

У центрі сюжету комедії «Моя сім'я вже любить тебе» - історія скромного, доброго хлопця Жюльєна, який закохався в журналістку Єву

Головні ролі в комедії зіграли Дебора Франсуа і Артюр Дюпон. Також в картині знялися Тьєррі Лерміт, Марі-Анн Шазель, Жером Командор, Валері Карсенті, Сабіна Азема, Ерік Берже та інші.

Режисери фільму - Жером Командор і Алан Корно. «Мені цікаво знімати кіно про повсякденне життя звичайних людей, про стосунки всередині сім'ї, про людську натуру, - каже Командор. - Саме про це комедія «Моя сім'я вже любить тебе». До речі, для Жерома цей фільм - і режисерський, і акторський дебют. Він зіграв у картині одну з ролей.

Зйомки комедії «Моя сім'я вже любить тебе» проходили у Франції та в Бельгії.