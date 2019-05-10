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    На «Інтері» відбудеться дві кінопрем'єри: «Дванадцятий» і «Моя сім'я вже любить тебе»

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    Зйомки фільму &laquo;Дванадцятий&raquo; проходили в Норвегії: в Осло, Молсельве, Лінгене, Соммарее, а також в столиці Шотландії - Единбурзі - На «Інтері» відбудеться дві кінопрем'єри: «Дванадцятий» і «Моя сім'я вже любить тебе»
    Зйомки фільму «Дванадцятий» проходили в Норвегії: в Осло, Молсельве, Лінгене, Соммарее, а також в столиці Шотландії - Единбурзі

    10 і 11 травня в ефірі «Інтера» - ще дві прем'єри. Вперше на українському ТБ - норвезька військова драма «Дванадцятий»

    У п'ятницю, 10 травня, о 21:00 «Інтер» покаже військову драму «Дванадцятий» (оригінальна назва - Den 12. Mann). Дія фільму розгортається під час Другої світової війни. Група бійців норвезького опору отримує завдання дістатися до північно-західного узбережжя Норвегії на судні «Браттхольм» і зробити диверсію на одній з німецьких авіаційних баз. Але місія зазнала фіаско: в морі «Браттхольм» був атакований німецьким кораблем і потоплений. З 12 чоловік вдалося врятуватися лише одному - Яну Болсруду. Він добирається до берега і біжить в бік шведського кордону. Переслідуваний гестапо, Болсруд шукає притулок в горах. Тут хлопця наздоганяє снігова буря. Він ховається в печері, яка може виявитися для нього смертельною пасткою ...

    Дія фільму розгортається під час Другої світової війни
    Дія фільму «Дванадцятий» розгортається під час Другої світової війни

    Картина заснована на реальних подіях, що відбулися в 1943 році під час невдалої диверсійної місії норвежців зі знищення німецької авіаційної бази. Тоді з групи бійців дійсно вдалося врятуватися лише хлопцеві на ім'я Ян Болсруд.

    «Цей фільм - про мужність людей, які опинилися в дуже непростій ситуації», - каже режисер Гарольд Цворт.

    Яна Богсруда грає Томас Гуллестад. Для норвезького актора це перша велика роль в кіно. Заради роботи в «Дванадцятому» він схуд на 15 кілограмів.

    Відомий голлівудський актор Джонатан Ріс Майерс у військовій драмі зіграв німецького офіцера Курта Штаге. Заради цієї ролі йому довелося за два місяці вивчити німецьку мову. «Я повинен був зіграти зло настільки натурально, щоб показана в картині історія здавалася достовірною, - каже Джонатан. - Я не поділяю ідеології нацизму, але погодився на роль німецького офіцера, адже хтось повинен грати таких персонажів».

    Зйомки фільму «Дванадцятий» проходили в Норвегії: в Осло, Молсельве, Лінгене, Соммарее, а також в столиці Шотландії - Единбурзі.

    У неділю, 12 травня, о 12:00 в ефірі «Інтера» ще одна прем'єра - французька комедія «Моя сім'я вже любить тебе» (оригінальна назва - Ma famille t'adore déjà). У центрі сюжету - історія скромного, доброго хлопця Жюльєна, який закохався в журналістку Єву. Роман розвивається стрімко, і ось, прийнявши пропозицію руки і серця, Єва везе нареченого знайомитися з батьками на острів Ре. В цей повний пригод уїк-енд Жюльену належить викрити притворство та брехню своєї майбутньої рідні ...

    У центрі сюжету - історія скромного, доброго хлопця Жюльєна, який закохався в журналістку Єву
    У центрі сюжету комедії «Моя сім'я вже любить тебе» - історія скромного, доброго хлопця Жюльєна, який закохався в журналістку Єву

    Головні ролі в комедії зіграли Дебора Франсуа і Артюр Дюпон. Також в картині знялися Тьєррі Лерміт, Марі-Анн Шазель, Жером Командор, Валері Карсенті, Сабіна Азема, Ерік Берже та інші.

    Режисери фільму - Жером Командор і Алан Корно. «Мені цікаво знімати кіно про повсякденне життя звичайних людей, про стосунки всередині сім'ї, про людську натуру, - каже Командор. - Саме про це комедія «Моя сім'я вже любить тебе». До речі, для Жерома цей фільм - і режисерський, і акторський дебют. Він зіграв у картині одну з ролей.

    Зйомки комедії «Моя сім'я вже любить тебе» проходили у Франції та в Бельгії.

    історія кіно фільм
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