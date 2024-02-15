НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»

Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття присутності у фільмі

17 лютого в Pochayna Event Hall Національний академічний оркестр народних інструментів України поєднає в одному шоу саундтреки з улюблених кінофільмів в особливому звучанні традиційних українських інструментів, костюмовані перформанси і вражаючу кругову проєкцію. На гостей очікує романтичний вечір, казкові мелодії з фільмів, вишукане оркестрове звучання та погляд коханої людини поруч.

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Ви почуєте музику з таких відомих кінофільмів та серіалів як «Зоряні війни», «Хрещений батько», «Список Шиндлера», «Гаррі Поттер», «Гра Престолів», «Шерлок Холмс», «Місія нездійсненна» і «Пірати Карибського моря».

Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття присутності у фільмі. На вас чекає живе виконання, об’ємне звучання великого оркестру і неповторний український колорит.

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Олесь Журавчак, директор-розпорядник НАОНІ оркестра та режисер проєкту «Кіносимфонія», розповів, чому музиканти вирішили втілити цей проєкт саме зараз: «В нашій країні війна. Часто звучить питання «Чи доречно проводити концерти?». Я впевнено скажу, що доречно, потрібно і навіть необхідно! Чому? Тому що наше суспільство – це єдиний організм, в якому кожен має виконувати свою функцію. Коли організм довгий час працює в режимі екстремальної фізичної і психічної напруги, то з часом він «вигорає».

Щоб зберегти ефективність, необхідно мати хоча б короткі періоди відпочинку, терапії, реабілітації. Саме тому, виконуючи свою місію в суспільстві, ми запустили програму музичної терапії від НАОНІ оркестра.

Зокрема, проєкт «Кіносимфонія» дає можливість кожному глядачу здійснити подорож в часі через призму музики та відеоряду відомих фільмів, які були в житті кожного і асоціюються з різними періодами особистого життя. Це емоційний перемикач, який вивільняє психічну енергію довготривалої напруги і наповнює силою вже пережитих і нових емоцій та відчуттів. Ми отримали багато теплих відгуків після першого показу цієї програми, тому раді запросити вас на «Кіносимфонію» знову!».

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Чому варто послухати відомі саундтреки до фільмів в оригінальній інтерпретації НАОНІ оркестра?

Ви почуєте найкращі музичні шедеври в унікальному аранжуванні Скористаєтесь нагодою побувати на концерті легендарного приголомшливого колективу та послухати неповторний хор інструментів Насолодитесь феєричним виконанням та винятково живим звуком Поринете у вражаючу кругову відеопроєкцію Побачите костюмовані перформанси

НАОНІ оркестра – уславлений музичний колектив з 55-річною історією. Разом з цим, оркестр – сміливий експериментатор у звучанні, співпраці з популярними артистами та створенні нових програм. – уславлений музичний колектив з 55-річною історією. Разом з цим, оркестр – сміливий експериментатор у звучанні, співпраці з популярними артистами та створенні нових програм. Сім разів оркестр НАОНІ заслужено здобував перемогу на проєкті «Битва оркестрів». А за останні кілька років під художнім керівництвом Віктора Гуцала музичні експерименти оркестру ставали дедалі цікавішими, сміливішими та новаторськими. У співпраці з представниками сучасних жанрів музики та топовими виконавцями успішно пройшли спільні концерти з багатьма зірками нашої української сцени, серед яких були ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, Артем Пивоваров, Tayanna, гурти «Друга ріка», Mad Heads, Kozak System та інші.

Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23

Коли: 17 лютого, 19.00

Квитки можна придбати тут

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