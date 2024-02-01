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Українська письменниця ввійшла у склад журі кінофестивалю «Берлінале»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська письменниця ввійшла у склад журі кінофестивалю «Берлінале»
Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі кінофестивалю «Берлінале»
фото з відкритих джерел

Міжнародне журі Берлінале щороку обирається художнім керівником і вручає головні нагороди, зокрема «Золотого ведмедя» за найкращий фільм

До цьогорічного міжнародного журі кінофестивалю «Берлінале» увійшла українська письменниця Оксана Забужко. Про це йдеться в оголошенні Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Міжнародне журі Берлінале щороку обирається художнім керівником і вручає головні нагороди, зокрема «Золотого ведмедя» за найкращий фільм.

Організатори кінофестивалю зазначили, що Оксана Забужко «є чи не найвизначнішою письменницею в Україні», яка вже опублікувала понад 20 книг.

Головою цьогорічного журі стала оскароносна акторка Люпіта Ніонго. Також до складу журі ввійшли: американський режисер і актор Брейді Корбет, гонконзька кінорежисерка Ен Хуей, «один із найвидатніших режисерів сучасного німецького кіно» Крістіан Петцольд, італійська акторка Жасмін Трінка та іспанський режисер Альберт Серра.

Останній зараз знімає фільм, який буде присвячений «суперництву між США та Росією на тлі війни в Україні», зазначають ЗМІ. У 2022 році Серра казав, що «захоплюється» Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Берлінале – один із найвідоміших кінофорумів у світі та один із трьох найвпливовіших фестивалів Європи (нарівні з Каннським і Венеційським), а також один із найбільш відвідуваних глядачами – його покази щорічно відвідують сотні тисяч людей.

Участь у програмах фестивалю та прем’єра на ньому відкриває фільмам подальшу дорогу на інші майданчики, дозволяє знайти світових прокатників і вийти на нові ринки з наступними проєктами. Нагороди в конкурсних програмах є надзвичайно престижними й уможливлюють подачу на підсумкові премії (серед яких і американський «Оскар»).

Нагадаємо, письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону.

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Теги: кіно фестиваль Оксана Забужко письменниця

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