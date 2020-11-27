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    Нові концепції жіночого лідерства на SHE Congress

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    Нові концепції жіночого лідерства на SHE Congress

    Ключова тема SHE Congress 2020 року - природа жіночого лідерства

    Третьего декабря бизнесвумен, женщины-лидеры и role model Украины расскажут о реализации своего самого большого потенциала в бизнесе и личной жизни, поделятся опытом, как в новых условиях двигаться быстрее и увереннее, чувствовать и опережать тренды.

    Среди спикеров: генеральный директор глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, директор по стратегии и развитию бизнеса сети АЗС Glusco Дарья Бакай, основательница платежной платформы FONDY Валерия Вагоровская, основательница и управляющий партнер TA Ventures Виктория Тигипко, генеральный директор AB&D Group Юлия Осмоловская и еще 10 успешных и самореализованных женщин.

    Больше о спикерах и мероприятии: she.womo.ua

    Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела.

    Участницы узнают:

    • Как лидерство в работе откликается в личной жизни и почему успех делится на всех членов команды и семьи — от Head of PR and sustainable development компании «Фармак» Елены Зубаревой.
    • Как женщине построить репутацию в современном мире — от ведущей новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анны Пановой.
    • Что удерживает от перехода на более высокий уровень благосостояния и о женской энергии денег — от артиста-ментора, основательницы Школы женской силы Ольги Горбачевой.
    • В чем сила женщин в бизнесе и как ее использовать для достижения целей — от старшего национального лидера, бьюти-эксперта «Mary Kay Украина» Елены Танасевич.
    • Почему меняются критерии красоты, а осознанность становится новым трендом — от основателя бренда косметики «Чиста врода» Ольги Титовой.                                       

    Форматы участия:

    FREE-трансляция

    Бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа Womo всегда способствовали саморазвитию женщин, поэтому организаторы запустили формат участия FREE, когда все желающие смогут получить бесплатный доступ к выступлениям спикеров по предварительной регистрации.

    OFFLINE (Business и VIP)

    Ограниченное количество участниц смогут перенять опыт женщин-лидеров в Fairmont Grand Hotel, пообщаться со спикерами во время нетворкинг-ланча, получить подарки от партнеров и дополнительные возможности для развития.

    Узнать подробности и зарегистрироваться как участник SHE Congress можно на сайте she.womo.ua или через персонального менеджера по телефону: (067) 223 01 79 или почте: [email protected]

    Организаторы:

    • Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят крупнейшие издания: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
    • Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых:
    • Get Business Festival: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса;
    • PR-марафон: обзор трендов в PR-отрасли;
    • Zavtra: конференция уникальных тинейджеров;
    • HR-марафон: обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций;
    • She Congress: опыт деловых женщин;
    • Business Wisdom Summit: стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса
    • Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, который говорит с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие им темы и на понятном для них языке о женском подходе в бизнесе, о психологии женщин-лидеров и построении карьеры, о самых новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир.
    Теги: фестиваль Украина природа
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