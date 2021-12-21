«Оператор ринку» став акціонерним товариством

Корпоратизація – це перш за все впровадження прозорої системи корпоративного управління – Олександр Гавва

Державне підприємство «Оператор ринку» перетворене в акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі та не підлягає приватизації. Відповідний наказ підписаний міністром енергетики України Г.Галущенком 20 грудня 2021 року №344 «Про створення акціонерного товариства «Оператор ринку».

Міністерством енергетики України також затверджено новий статут АТ «Оператор ринку», розмір статутного капіталу якого становить 103 921 000 гривень. Виконувачем обов’язки генерального директора АТ «Оператор ринку» призначений Олександр Гавва.

«Це знакова подія на ринку електричної енергії України, яка відкриває багато нових можливостей для розвитку «Оператора ринку». Корпоратизація – це перш за все впровадження прозорої системи корпоративного управління, торговельна інтеграція з європейськими операторами ринку електроенергії та втілення нових проєвропейських торгівельних проектів на майданчику компанії», – коментує в.о. генерального директора АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.

Корпоратизація «Оператора ринку» відбувається у відповідності до пункту 8 статті 51 закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, які передбачають, що «Оператор ринку» утворюється у формі акціонерного товариства, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб.