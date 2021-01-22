Qatar Airways першою у світі отримала п'ятизірковий рейтинг, що оцінює ефективність заходів щодо Covid-19

На даний момент Qatar Airways виконує понад 800 рейсів в тиждень у понад 110 напрямків по всьому світу

Qatar Airways першою з найбільших міжнародних авіакомпаній удостоїлася вищої оцінки провідного світового рейтингового агентства в сфері повітряного транспорту Skytrax за заходи, що вживаються для запобігання поширенню COVID-19.

Оголошенню про присудження Qatar Airways максимальних п'яти зірок рейтингу Skytrax передував детальний аудит авіакомпанії, проведений агентством в грудні 2020 року. Експерти Skytrax оцінювали, наскільки ефективно і послідовно дотримуються строгі стандарти і процедури в області гігієни і антиінфекційної безпеки, починаючи від стійок реєстрації на рейс і закінчуючи салоном літака. Дослідження включало повний аналіз ефективності процедур, візуальне спостереження за дотриманням вимог гігієни і безпеки на всіх етапах подорожі, а також відбір проб аденозинтрифосфату (АТФ) для вимірювання потенційного рівня забруднення контактних поверхонь.

Авіакомпанія удостоїлася найвищого п'ятизіркового рейтингу Skytrax незабаром після того, як в грудні минулого року базовий аеропорт і хаб Qatar Airways - Міжнародний аеропорт Хамад (HIA) -також отримав вищу оцінку Skytrax за заходи по протидії поширенню COVID-19. Він став першою повітряною гаванню на Близькому Сході і в Азії, відзначеною Skytrax найвищим рейтингом за даним китерієм.

Виконавчий директор групи компаній Qatar Airways Його Високоповажність пан Акбар Аль-Бакер зазначив: «Будучи лідером галузі і «Кращою авіакомпанією світу» за версією Skytrax, ми не вперше встановлюємо стандарти, які потім стають орієнтиром для інших. Ми раді, що наше прагнення розробити найсуворішу і всеосяжну програму забезпечення інфекційної безпеки в галузі було настільки високо оцінено Skytrax.

Це досягнення підтверджує ефективність тих суворих заходів і процедур, які Qatar Airways ввела в дію для захисту здоров'я і благополуччя наших пасажирів з самого початку пандемії. Наша радість подвійна, так як зовсім нещодавно настільки ж високого п'ятизіркового рейтингу за заходи з протидії поширенню COVID-19 першим на Близькому Сході і в Азії удостоївся Міжнародний аеропорт Хамад.

Отримані нами п'ять зірок – це знак для пасажирів зі всього світу, що вони можуть бути впевнені в тому, що наші норми безпеки і заходи щодо захисту здоров'я клієнтів проходять жорстку незалежну оцінку за найвищими міжнародними стандартами. Оскільки викликана епідемією коронавірусу криза ще не закінчилася, ми хотіли б знову повторити, тепер спираючись на неупереджену експертну оцінку, що авіаперельоти не повинні бути джерелом занепокоєння для пасажирів.

Поки ж ми продовжимо забезпечувати максимально безпечні умови для мандрівників з усього світу і будемо намагатися відігравати все більш значущу роль у відновленні ринку міжнародних комерційних авіаперевезень».

Генеральний директор Skytrax Едвард Плейстед відзначив: «Ми вітаємо Qatar Airways з отриманням найвищої п'ятизіркової оцінки за заходи щодо забезпечення безпеки щодо протидії COVID-19 і з тим, що вона стала першою світовою авіакомпанією, яка отримала сертифікат цього рівня. У період пандемії Qatar Airways ні на один день не припиняла польоти, завдяки чому понад 3,1 мільйона чоловік змогли повернутися додому. Накопичений за ці місяці досвід дозволяє авіакомпанії забезпечувати винятково високі стандарти гігієни і антиінфекційної безпеки для своїх клієнтів і співробітників».

Про Qatar Airways і заходи безпеки на борту

Вжиті Qatar Airways заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу включають використання бортпровідниками костюмів індивідуального захисту, а пасажирам надання безкоштовних захисних комплектів. Пасажири бізнес-класу мають можливість додатково підвищити рівень безпеки під час польоту за допомогою розсувних перегородок, якими оснащений удостоєний численних нагород салон Qsuite. Крім того, вони можуть включити індикатор «Не турбувати (DND)». Літаки оснащені Qsuite на сьогодні обслуговують понад 45 маршрутів, включаючи Франкфурт, Куала-Лумпур, Лондон і Нью-Йорк.

Всі літаки Qatar Airways оснащені найсучаснішою системою фільтрації повітря на борту HEPA. Нещодавно авіакомпанія першою серед світових авіаперевізників почала проводити обробку салону ультрафіолетовим випромінюванням за допомогою системи Ultraviolet Cabin System компанії Honeywell, оператором якої є Qatar Aviation Services. Вичерпну інформацію про заходи безпеки на борту і в аеропорту Хамад можна отримати на qatarairways.com/safety.

На даний момент Qatar Airways виконує понад 800 рейсів в тиждень у понад 110 напрямків по всьому світу. Очікується, що до кінця березня 2021 маршрутна мережа авіакомпанії зросте до 130 пунктів призначення. Зі збільшенням авіакомпанією частоти рейсів до основних міжнародних хабів, пасажири Qatar Airways мають можливість продовжити подорож далі з авіакомпаніями партнерами. Пасажири Qatar Airways мають можливість скористатися перевагами гарантованої гнучкості щодо подорожей в 2021: бронювання, оформлені до 30 квітня, передбачають можливість необмежену кількість разів змінювати дати подорожі та пункт призначення без сплати відповідного збору за зміну, а також багато інших переваг для впевненого планування подорожі завчасно.

На церемонії вручення нагород Skytrax World Airline Awards 2019 відзначена численними нагородами авіакомпанія була визнана «Кращою авіакомпанією світу». Авіакомпанія Qatar Airways також стала переможницею в категоріях «Краща авіакомпанія на Близькому Сході», «Кращий бізнес клас у світі» і «Краще крісло бізнес класу». Останній титул став знаком визнання інноваційності системи Qsuite. Qatar Airways – єдина авіакомпанія, яка п'ять разів удостоювалася титулу найкращої в світі за результатами рейтингу Skytrax. На церемонії вручення нагород Skytrax-2020 Міжнародний аеропорт Хамад (HIA) був визнаний кращим аеропортом Близького Сходу і посів третє місце в списку зі 550 кращих аеропортів світу.