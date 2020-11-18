Розпочалася серія одноденних вебінарів «Як покращити енергоефективність підприємств?»

Вебінари розраховані на вищий та середній керівний склад підприємств

Серія одноденних вебінарів «Як покращити енергоефективність підприємств?» розпочалася 12 листопада. Навчання проводиться у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у рамках впровадження проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини. Навчають слухачів фахівці Yasno Efficiency.

GIZ та Мінекономіки прагнуть підвищити рівень знань щодо енергоефективності та потенціалу енергозбереження у промисловості країни. Саме тому було заплановано три одноденні вебінари для представників промислових підприємств, під час яких слухачі зможуть ознайомитись з основами енергоаудиту та енергоменеджменту; навчитись визначати потенціал енергозбереження та заходи для економії енергетичних ресурсів; виконати практичні завдання.

Вебінари розраховані на вищий та середній керівний склад підприємств, а також зацікавлених слухачів, які прагнуть впровадити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів на власних підприємствах.