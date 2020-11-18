Розпочалася серія одноденних вебінарів «Як покращити енергоефективність підприємств?»
Вебінари розраховані на вищий та середній керівний склад підприємств
Серія одноденних вебінарів «Як покращити енергоефективність підприємств?» розпочалася 12 листопада. Навчання проводиться у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у рамках впровадження проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини. Навчають слухачів фахівці Yasno Efficiency.
GIZ та Мінекономіки прагнуть підвищити рівень знань щодо енергоефективності та потенціалу енергозбереження у промисловості країни. Саме тому було заплановано три одноденні вебінари для представників промислових підприємств, під час яких слухачі зможуть ознайомитись з основами енергоаудиту та енергоменеджменту; навчитись визначати потенціал енергозбереження та заходи для економії енергетичних ресурсів; виконати практичні завдання.
Вебінари розраховані на вищий та середній керівний склад підприємств, а також зацікавлених слухачів, які прагнуть впровадити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів на власних підприємствах.
«Промисловість є основним джерелом викидів парникових газів в Україні. Цей сектор дуже енергоємний, адже питоме споживання енергії та викиди СО2 у цій галузі у 4 рази перевищують середні показники країн ЄС. Тим не менш потенціал енергозаощадження, особливо для малих та середніх підприємств, подекуди може досягати 30-50%. Підвищення енергоефективності – це не лише економічно доцільний спосіб зниження викидів парникових газів та споживання енергії; воно активно сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських компаній. Ми впевнені, що впроваджені заходи та освітні проєкти сприятимуть змінам у цьому напрямку», – переконаний Рікардо Кюльхайм, директор проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності».