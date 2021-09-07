Що в рюкзаку? Топові лайфхаки для наповнення шкільної сумки

Лайфхаки для школи, які стовідсотково знадобляться

Шкільний рюкзак куплений, канцелярія, зошити й підручники є – саме час ознайомитися з крутими ідеями, які допоможуть дитині плавно увійти в робочий режим! Щоб перші дні у школі не були пов’язані із зайвими клопотами, намагайтеся попередити проблеми і все розплануйте заздалегідь. Якщо ваш школяр ще маленький, збирайте рюкзак разом з ним, а підліткам достатньо буде ознайомитися з цими порадами, щоб обрати кращі для себе ідеї.

Персоналізація – запит 21 століття

Хоча вибір шкільних сумок, ранців, рюкзаків доволі великий, як ми бачимо з асортименту інтернет-магазину Панама, все ж випадки, коли такі речі дублюються у класі, непоодинокі. Тому рюкзаки краще персоналізувати цікавими текстильними наліпками, сяючими стікерами. Те ж саме зробити з зошитами, блокнотами, пеналами, лінійками, сумками для взуття. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій і не лишитися своїх речей.

Персоналізувати зошити можна спеціально розлінованими стікерами. Об’ємні блискучі наліпки продаються цілими тематичними наборами. Кожен знайде на свій смак! Для хлопців є набори с автомобілями, супергероями, будинками, для дівчат – наліпки з феями, принцесами, солодощами.

Що покласти у рюкзак?

Лайфхак – для кожної речі своє місце! Якщо із самого початку визначити відділення для калькулятора, лінійок, блокнота, ключів, грошей та різних дрібниць і не відступати від цього плану, то у портфелі завжди буде порядок. Можна навіть накреслити схему – де що знаходиться і сфотографувати її.

Речі, які спростять життя школяра:

кольорові теки для приладдя з кожному уроку (лінійки, робочі зошити, картки) – щоб підготуватися до нового уроку потрібно лише дістати із портфеля відповідну папку;

вузький пенал – великі пенали займають багато місця всередині рюкзака, тому краще вибирати вузькі моделі і вкладати в них необхідний мінімум, а для маркерів, кольорових ручок та іншого використовувати окреме відділення;

кольорові закладки з об’ємною «шапкою» – важливо, щоб закладка допомагала швидко знайти потрібний підручник і була помітною;

контейнери з їжею краще носити в додатковому пакеті і окремо від зошитів і книжок, щільно закриваючи їх, щоб їжа не вилилася або випала – такий підхід допоміг багатьом школярам уникнути зайвих турбот.

Різні дрібниці: наліпки, скріпки для паперу, клей, скотч слід розфасувати по чохлах, контейнерах або пеналах. Так буде легше дотримуватися порядку в шкільній сумці.

Тайничок для смартфону

Перші та останні тижні навчального року – гаряча пора для різного роду ексцесів. Як свідчить практика, смартфони частіше за все пропадають саме в цей час, тому що пильність у дітей притупляється: вони виходять гуляти на перерві на вулицю, залишають без нагляду свої речі, спілкуючись з однолітками. В цей нестабільний період потрібно придумати таємне місце для зберігання телефону.

Самий простий варіант – зробити кейс із зошита, блокнота, вирізавши в ньому місце під телефон. Так само можна сховати павербанк. Якщо хтось захоче перевірити вміст сумки, поки власник відволікся, то нашвидкоруч він нічого коштовного не знайде.