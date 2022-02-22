Ситуацію на Донбасі українці відстежують на каналі «Україна 24»

21 лютого канал «Україна 24» побив власні рекорди за весь час свого існування

Рекордна частка телеканалу склала 4,59% за аудиторією 18+ по всій Україні. У великих містах 50 тис.+ показник частки сягнув 4,92% (ауд. 18+)

Інформаційно-аналітичний телеканал посів 6-те місце за добу серед усіх каналів (18+ та 18+50+).

Програми «Україна 24» перевершили власні показники частки та стали лідерами у слоті серед конкурентів.

Проєкт «Чергові по країні» досягнув рейтингу програми – 1,48% (18+ вся Україна). По Києву (18+) рекордна частка – 6,01%, рейтинг – 2,15%.

Програма «Час Голованова» посіла третє місце серед усіх каналів після кінопоказу, обігнавши 1+1, Інтер та СТБ. Рекордна частка проєкту – 7,03%, рейтинг – 2,38% (18+ вся Україна)

Успішні показники також отримав проєкт «Хард з Влащенко». Частка – 10,44%(18+ вся Україна), 13,58% (18+ Київ), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг программ – 1,18% у великих містах (18+ 50+). Шоу посіло друге місце серед усіх національних каналів одразу після телеканалу «Україна». Прямий ефір після опівночі у слоті 00:00-03:00 вийшов на першу сходинку серед всіх національних каналів за усіма аудиторіями!

Дякуємо за довіру у відповідальний час для кожного українця.