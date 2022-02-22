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    Ситуацію на Донбасі українці відстежують на каналі «Україна 24»

    Ситуацію на Донбасі українці відстежують на каналі «Україна 24»

    21 лютого канал «Україна 24» побив власні рекорди за весь час свого існування

    Рекордна частка телеканалу склала 4,59% за аудиторією 18+ по всій Україні. У великих містах 50 тис.+ показник частки сягнув 4,92% (ауд. 18+)

    Інформаційно-аналітичний телеканал посів 6-те місце за добу серед усіх каналів (18+ та 18+50+).

    Програми «Україна 24» перевершили власні показники частки та стали лідерами у слоті серед конкурентів.

    Проєкт «Чергові по країні» досягнув рейтингу програми – 1,48% (18+ вся Україна). По Києву (18+) рекордна частка – 6,01%, рейтинг – 2,15%.

    Програма «Час Голованова» посіла третє місце серед усіх каналів після кінопоказу, обігнавши 1+1, Інтер та СТБ. Рекордна частка проєкту – 7,03%, рейтинг – 2,38% (18+ вся Україна)

    Успішні показники також отримав проєкт «Хард з Влащенко». Частка – 10,44%(18+ вся Україна), 13,58% (18+ Київ), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг программ – 1,18% у великих містах (18+ 50+). Шоу посіло друге місце серед усіх національних каналів одразу після телеканалу «Україна». Прямий ефір після опівночі у слоті 00:00-03:00 вийшов на першу сходинку серед всіх національних каналів за усіма аудиторіями!

    Дякуємо за довіру у відповідальний час для кожного українця.

    Теги: рейтинг Україна час
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    Ситуацію на Донбасі українці відстежують на каналі «Україна 24»