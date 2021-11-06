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    Столар: Великий подвиг воинов-освободителей не будет забыт!

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    В Парке Вечной славы почтили память воинов-освободителей по случаю Дня освобождения Киева - Столар: Великий подвиг воинов-освободителей не будет забыт!
    В Парке Вечной славы почтили память воинов-освободителей по случаю Дня освобождения Киева
    фото: киевского отделения «Оппозиционной платформы – За жизнь»

    В этот день 78 лет назад Киев был освобождён от фашистских захватчиков

    Председатель киевского отделения «Оппозиционной платформы – За жизнь», народный депутат Вадим Столар вместе с однопартийцами и неравнодушными киевлянами пришли в Парк Вечной славы, чтобы почтить память воинов-освободителей по случаю Дня освобождения Киева. Об этом говорится в сюжете телеканала Live.

    «В этот день 78 лет назад мой родной город был освобождён от фашистских захватчиков. Освобождён ценой огромных усилий и жертв войсками первого Украинского фронта во время Киевской наступательной операции. Я коренной киевлянин и вы помните, как в детстве к нам в школы приходили ветераны и рассказывали о своих подвигах? И у меня перед глазами лица тех, кто рассказывал о героическом форсировании Днепра и уличных боев за город», – заявил Вадим Столар во время возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

    По его словам, эти истории навсегда останутся в сердце и памяти каждого украинца.

    «Поэтому сегодня мы пришли к Могиле Неизвестного солдата, чтобы почтить павших героев и склониться перед живыми ветеранами. Мы не дадим забыть их великий подвиг, но будем помнить сами и напоминать о нем молодому поколению», – резюмировал Вадим Столар.

    Теги: депутат Киев парк время Вадим Столар
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    Столар: Великий подвиг воинов-освободителей не будет забыт!