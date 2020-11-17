Управління невідомістю: стратегії СЕО та власників успішних компаній на Business Wisdom Summit

Спікери BWS розкажуть, як економічну турбулентність зробити трампліном для виходу на нові ринки і чому криза — найкращий час для впровадження інновацій

20 листопада на Business Wisdom Summit СЕО та власники Monobank, UFuture, «Датагруп», Регіональної Газової Компанії, HD Group, Petcube та інших провідних українських компаній поділяться своїм досвідом антикризового управління.

Business Wisdom Summit — флагманський івент бізнес/медіа бюро ekonomika+ та журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Щорічно саміт збирає сильних управлінців та лідерів бізнесу для обміну досвідом. Цього року всі компанії потрапили у зону економічної невизначеності, саме тому головна тема Business Wisdom Summit 2020 року — управління невідомим.

Уперше в історії саміту всі охочі зможуть безкоштовно долучитися до онлайн-трансляції головної ділової події року за попередньою реєстрацією: bws.delo.ua.

VIP-формат участі: лише 20 квитків

20 учасників зможуть не лише отримати стратегії лідерів ринку, а й познайомитися зі спікерами наживо на інноваційному майданчику UNIT.City, у великому залі UNIT.Verse, обравши формат OFFLINE Vip. На гостей також чекає нетворкінг-ланч з діловою елітою України, воркшоп від Единбурзької бізнес-школи спеціально для Business Wisdom Summit, участь у церемонії нагородження найкращих управлінців за версією видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та інші можливості.

Дізнатися подробиці та зареєструватися як VIP-учасник Business Wisdom Summit можна на сайті bws.delo.ua або через персонального менеджера за телефоном +38 (067) 223 01 79 або поштою [email protected]

Головна цінність Business Wisdom Summit — практичні кейси

Спікери BWS розкажуть, як економічну турбулентність зробити трампліном для виходу на нові ринки і чому криза — найкращий час для впровадження інновацій. Гості найбільшого в країні ділового заходу знатимуть рецепти від компаній, як перетворити ірраціональні страхи перед невідомим на ефективні бізнес-моделі.

Досвідом поділяться: співвласник Monobank Олег Гороховський, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький, засновник на СЕО креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP Андрій Федорів, співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк, співвласник HD group Борис Шестопалов, директор Регіональної Газової Компанії Олег Никоноров, партнер Sayenko Kharenko Олена Сукманова.

Теми Business Wisdom Summit:

Як побудувати ефективну взаємодію різних компаній у холдингу і розвинути екосистему.

Що ефективніше: залучити СЕО ззовні або виростити свого.

Інструменти командоутворення в умовах віддаленої роботи: кейси компаній, яким вдалося підвищити залученість співробітників навіть на відстані.

Чому емпатія — невід'ємна риса лідера майбутнього і якими ще навичками та компетенціями володіє лідер 4.0.

Як компанія може розвинути у співробітників лояльність і чому програми з досягнення щастя замінили посадові інструкції.

Після саміту відбудеться церемонія нагородження найкращих управлінців за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Це чудова нагода поспілкуватися з представниками великих українських та міжнародних компаній, знайти майбутніх партнерів для ефективної співпраці та провести час, неформально спілкуючись зі своїми колегами з реального сектору економіки.

Організатори:

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять онлайн-видання mmr.ua, delo.ua та womo.ua, а також журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Ekonomika+ щорічно проводить понад 20 ділових заходів, серед яких SHE Congress (обмін унікальним досвідом жінок у бізнесі), «Завтра» (конференція унікальних тинейджерів), Business Wisdom Summit (стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу), HR Wisdom Summit (обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій).

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Генеральний партнер Business Wisdom Summit — Регіональна Газова Компанія. Партнер інноваційних рішень — Vodafone. Партнер — міжнародний алкогольний бренд українського походження Nemiroff.