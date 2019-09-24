В Україну їде російський журналіст Парфьонов



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Леонід Парфьонов

Головна бізнес-подія року відбудеться у затишному місці, де є все необхідне для якісного апгрейду себе та свого бізнесу - EQUIDES CLUB

Журналіст, п’ятикратний лауреат ТЕФІ, автор телепроекту «Намєдні» Леонід Парфьонов, голова Укрзалізниці Євген Кравцов, керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов та ще 27 власників та СЕО успішних корпорацій поділяться стратегіями та технологіями майбутнього на Business Wisdom Summit 3 і 4 жовтня.

Ви дізнаєтесь:

які патерни історії необхідно взяти до уваги в першу чергу, формуючи порядок денний на завтра від журналіста Леоніда Парфьонова;

про нові стратегії в умовах трансформації ринків та економіки під час панельної дискусії голови Укрзалізниці Євгена Кравцова та керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова;

як реалізувати глобальний успіх та точкові тактичні завдання, розвиваючи middle менеджерів, від голови правління «Імперіал Тобакко» Галини Воробйової;

як створити успішну стратегію компанії та побудувати команду, яка б її реалізувала від голови правління «Альфа Страхування» Ірини Гевель.

та інші теми та інструменти, що виведуть ваш бізнес на новий рівень.

Ознайомитися з повною програмою та зареєструватися: bws.delo.ua

Головна бізнес-подія року відбудеться у затишному місці, де є все необхідне для якісного апгрейду себе та свого бізнесу - EQUIDES CLUB. Окрім цінної практичної інформації та нетворкінгу, на учасників BUSINESS WISDOM SUMMIT чекають змагання зі стрільби від Patriot Tactical School, гала-вечеря, виступ новатора фортепіанної музики Євгена Хмари, церемонія нагородження ТОП 100 кращих управлінців та ще багато чого цікавого.

Забронювати квиток можна на сайті.

До зустрічі на BUSINESS WISDOM SUMMIT 2019!