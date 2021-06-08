«Запоріжгаз» пропонує технічне обслуговування внутрішніх мереж за 300 грн
Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні
Клієнти компанії можуть замовити послугу з обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 грн на рік. Статистика вказує - причиною половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх газопроводах. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані.
Газорозподільна компанія запропонувала споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 грн. на рік. З 2015 року у тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх мереж споживача. Кожна родина може самостійно подбати про безпеку у споживанні газу.
Компанія визначила перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж, які виконуються за договором:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;
- приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;
- огляд наявності та перевірка герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
- перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
- усунення витоків на муфтових з’єднаннях.
«Звертаємо увагу, що до вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно діючого законодавства, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових труб» – зазначив директор з капітального будівництва Вікторія Абрамова.
Для проведення технічного обслуговування, клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після проведення робіт – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.