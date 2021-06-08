«Запоріжгаз» пропонує технічне обслуговування внутрішніх мереж за 300 грн

Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні

Клієнти компанії можуть замовити послугу з обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 грн на рік. Статистика вказує - причиною половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх газопроводах. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані.

Газорозподільна компанія запропонувала споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 грн. на рік. З 2015 року у тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх мереж споживача. Кожна родина може самостійно подбати про безпеку у споживанні газу.

Компанія визначила перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж, які виконуються за договором:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірка герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

«Звертаємо увагу, що до вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно діючого законодавства, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових труб» – зазначив директор з капітального будівництва Вікторія Абрамова.

Для проведення технічного обслуговування, клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після проведення робіт – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.