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    «Запоріжгаз» пропонує технічне обслуговування внутрішніх мереж за 300 грн

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    «Запоріжгаз» пропонує технічне обслуговування внутрішніх мереж за 300 грн

    Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні

    Клієнти компанії можуть замовити послугу з обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 грн на рік. Статистика вказує - причиною половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх газопроводах. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані.

    Газорозподільна компанія запропонувала споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 грн. на рік. З 2015 року у тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх мереж споживача. Кожна родина може самостійно подбати про безпеку у споживанні газу.

    Компанія визначила перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж, які виконуються за договором:

    • обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;
    • приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;
    • огляд наявності та перевірка герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
    • перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
    • усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

    «Звертаємо увагу, що до вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно діючого законодавства, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових труб» – зазначив директор з капітального будівництва Вікторія Абрамова.

    Для проведення технічного обслуговування, клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після проведення робіт – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна картою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.

    Теги: статистика ПДВ ремонт
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    «Запоріжгаз» пропонує технічне обслуговування внутрішніх мереж за 300 грн