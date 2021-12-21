Covid-19 у 2022 році. Чого чекати Україні?

Дві хвилі, 3 млн хворих і 110 тис. смертей

Аналітики Українського центру охорони здоров’я (UHC) розробили три сценарії розвитку ситуації з Covid-19 у 2022-го року. «Аналітичний огляд ситуації з Covid-19 в Україні та світі у 2021 році. Прогнози і сценарії розвитку подій на 2022 рік» дає відповідь на питання: як розвиватимуться події, якщо й далі все відбуватиметься, як у 2021 році.

Як Україна завершує другий рік пандемії

У 2021 році Україна пережила дві коронавірусні хвилі – у лютому-квітні та протягом вересня-середини листопада. За два місяці весняного піку через хворобу померло майже 18,5 тис. людей. Це стільки ж, скільки за весь 2020 рік.

Серед великих країн Європи Україна була третя за загальним показником смертей від коронавірусу, і четверта – за кількістю смертей на 1 млн населення за цей період. Ще понад 17 тис. – це надлишкові смерті у березні-квітні, які також потенційно можуть бути пов’язані з коронавірусом.

Осіння хвиля стала рекордною за усіма основними індикаторами. Її ми зустріли лише з 13% вакцинованого хоча б однією дозою населення та 9% – двома дозами. Це, очевидно, ніяк не вплинуло на ситуацію на національному рівні. Тому основною тактикою уряду було введення обмежень з певним послабленням для вакцинованих. Від середини вересня до кінця листопада через Covid-19 померло майже 32 тис. людей.

Але справжні втрати цієї хвилі ми ще побачимо, оцінивши «приховану смертність», дані про яку отримаємо лише у перші місяці 2022 року

Вакцинальна кампанія в Україні почалася із затримкою приблизно у два місяці у порівнянні з більшістю європейських сусідів. Лише влітку кампанія рушила дещо жвавіше. Темпи вакцинації подекуди почали сягати середньоєвропейських значень. З вересня кампанія вийшла на більш-менш стабільний рівень у 300–450 тисяч перших вакцинацій на тиждень. Лише завдяки введенню обмежень «червоної» зони ця цифра впродовж двох тижнів жовтня зросла втричі. Вибухове прискорення фактично забезпечить нам кінцевий результат 2021 року – близько 34% охоплення населення першими дозами та 31% – двома.

Чи здобуде Україна колективний імунітет у 2022 році

Наступного року аналітики очікують дві хвилі поширення – навесні та восени, між якими – сезонний спад протягом літа, коли рівень захворюваності буде низьким.

У 2022 році на коронавірус, за підрахунками аналітиків Українського центру охорони здоров’я (UHC), перехворіють від 3 до 3,3 млн українців. Пережити нові хвилі захворюваності не зможуть від 65 до 110 тис. людей.

Весняна хвиля розпочнеться раніше, ніж минулого року, через те, що уряд, імовірно, не буде вводити «карантин зимових канікул» чи інші обмеження. Зростання нових випадків почнеться вже після новорічних свят, а пікові місяці пандемії припадуть на кінець лютого-березень 2022 року.

На думку аналітиків Українського центру охорони здоров’я (UHC), навесні домінуватиме варіант «дельта», який переважав у осінній хвилі 2021 року

Варіант «омікрон», навіть потрапивши до нашої країни, не встигне «витиснути» попередній штам із домінуючої позиції. Рівень вакцинації та перенесених інфекцій буде недостатнім для того, щоби вплинути на перебіг хвилі. Тому слід очікувати подібні до осені кількість хворих, рівень госпіталізацій та летальних випадків. Загалом протягом весняної хвилі 2022 року може захворіти додатково 1,3 млн українців, а померти – ще 40 тис.

«Головне питання наступного року – це ситуація перед осінньою хвилею. Який штам буде домінувати? Чи виявиться «омікрон» більш небезпечним? Чи зʼявиться новий штам, який сплутає всі карти? Чи достатній рівень імунітету здобуде населення від вакцинації та через перенесену хворобу? Головне завдання року для нашого уряду – це підготовка до осінньої хвилі. Від того, якою вона буде та як добре Україна підготується до неї, будуть залежати наші втрати за результатами третього року пандемії», – вважає співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

До кінця 2022 року в Україні хоча б однією дозою вакцинуються 54% населення, повністю – 53%

Така незначна різниця в охопленні вказує, що кампанія до кінця року фактично зайде у «глухий кут». Основна причина – мізерна кількість охочих людей вакцинуватися вперше.

Зустрічати осінню хвилю 2022-го Україна буде, за прогнозом аналітиків UHC, з 51% та 50% вакцинованих громадян однією та двома дозами відповідно. Імовірно, на початку та у пік хвилі вакцинація дещо пожвавиться. У цей період максимальні тижневі значення сягнуть орієнтовно 350 тисяч вакцинацій першими дозами на тиждень. Наприкінці листопада-протягом грудня 2022 року темпи сильно спадуть до 50 і менше тисяч щеплень першими дозами на тиждень.

Три сценарії розвитку ситуації з COVID-19 восени 2022 року

Сценарій 1. Адаптація

Вірус із часом адаптується до своїх носіїв. Який би штам не домінував восени, його адаптація до нашого організму призведе до більшої кількості випадків, але менш тяжкого перебігу хвороби та нижчої летальності. Це ще не буде ендемічним поширенням, коли летальність є низькою, і ми просто будемо жити з Covid-19, як ми звикли жити із сезонним грипом. Але це буде початок шляху до тривалого перемирʼя з вірусом.

Крім того, імовірно, зʼявиться ефект від вакцинації. Вона не вплине на поширення інфекції, але ще більше знизить рівень госпіталізацій та летальність.

У такому випадку за осінню хвилю перехворіти може до 1,7 млн українців, 25 тис. із яких не переживуть цю хвилю.

Сценарій 2. Стагнація

За цим сценарієм не відбудеться адаптації вірусу та людей один до одного, але й більш серйозних штамів не зʼявиться. Восени 2022-го Україна переживе хвилю захворюваності, подібну до осені 2021 року, але рівень вакцинації вже буде достатній, щоби дещо вплинути на госпіталізації та летальність. За цим сценарієм аналітики UHC очікують до 1,7 млн нових випадків та 41 тис. смертей внаслідок Covid-19 восени 2022 року.

Сценарій 3. Загострення

Цей сценарій передбачає небажаний, але все ж реальний перебіг подій. Одна з мутацій призводить до появи більш агресивного штаму вірусу, який породжує більше інфікованих та водночас є більш летальним за попередні.

Вакцинація може виявитися мало ефективною проти нього. У такому випадку до 1,9 млн людей в Україні можуть перехворіти, а 66 тис. – померти під час осінньої хвилі.

Серйозно змінити ситуацію може поява ліків для амбулаторного лікування коронавірусу.

Якщо у широкому доступі зʼявиться препарат, який можна буде отримати або купити в аптеці на етапі появи ранніх симптомів, – це може значно зменшити рівень летальності і зберегти кілька десятків тисяч життів

Повний текст документу «Аналітичний огляд ситуації з COVID-19 в Україні та світі у 2021 році. Прогнози і сценарії розвитку подій на 2022 рік» читайте за посиланням.

Інфографіка для розповсюження – за посиланням.

Огляд підготовлено у рамках проєкту, який втілюється Лабораторією законодавчих ініціатив та Українським центром охорони здоров’я (UHC) за підтримки програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».



