Обов'язкове сovid-щеплення: новий список професій набуде чинності 20 січня



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Через місяць обов'язково мають вакцинуватися співробітники комунальних підприємств фото з відкритих джерел

Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати