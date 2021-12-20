Обов'язкове сovid-щеплення: новий список професій набуде чинності 20 січня
Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, представники яких мають обов'язково вакцинуватися проти коронавірусу. Оновлений список набере чинності з 20 січня. Про це повідомляє Урядовий портал.
Так, через місяць обов'язково мають вакцинуватися співробітники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.
Зазначимо, з 9 грудня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:
- працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;
- працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.