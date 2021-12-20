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    Обов'язкове сovid-щеплення: новий список професій набуде чинності 20 січня

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    Через місяць обов'язково мають вакцинуватися співробітники комунальних підприємств
    фото з відкритих джерел

    Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати

    Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, представники яких мають обов'язково вакцинуватися проти коронавірусу. Оновлений список набере чинності з 20 січня. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Так, через місяць обов'язково мають вакцинуватися співробітники:

    • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
    • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
    • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності;
    • органів місцевого самоврядування;
    • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
    • комунальних підприємств, установ та організацій.

    Працівники, які не отримають вакцину проти Covid-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

    Зазначимо, з 9 грудня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнили:

    • працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
    • працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;
    • працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
    • працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

    Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

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    Теги: карантин щеплення вакцинація робота коронавірус
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    Обов'язкове сovid-щеплення: новий список професій набуде чинності 20 січня