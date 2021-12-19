Лікарі виявили нічний симптом «Омікрону»

Заражені «Омікроном» скаржаться на підвищене потовиділення вночі

Терапевт з Південно-Африканської Республіки Амір Хан повідомив про симптом Covid-19, спричинений новим штамом коронавірусу «Омікрон», який проявляється ночами, – підвищена пітливість. Про це пише британська газета Daily Star із посиланням на телеканал ITV Lorraine.

Як розповів Хан, південноафриканські лікарі спостерігають у заражених «Омікроном» такі симптоми, як нежить, біль голови, втома, ломота і біль у тілі, а також нічна пітливість. Останню ознаку він помітив, змінюючи одяг пацієнтам у «червоній зоні».

Медик закликав включити ці симптоми до відповідного списку Національної служби охорони здоров'я Великобританії (National Health Service).

Нові дані допоможуть відслідковувати випадки інфікування, додав він.

Раніше британські вчені за допомогою інформації, отриманої зі своєї програми, виявили ряд симптомів, які вказують на зараження «Омікроном». За даними дослідників, у хворих часто зустрічаються нежить, біль голови, підвищена стомлюваність, часте чхання і першіння в горлі.

Міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.