Голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія

Результат подій стане можливим, лише якщо 70% населення планети вакцинуються від коронавірусу до середини наступного року

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус передбачив закінчення пандемії коронавірусу в 2022 році. Про це він повідомив на брифінгу у штаб-квартирі організації у Женеві.

«2022 рік, мабуть, стане роком закінчення пандемії», - заявив Гебрейєсус.

Він підкреслив, що такий результат подій стане можливим, лише якщо 70% населення планети вакцинуються від коронавірусу до середини наступного року.

Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович припустила, що омікрон-штам коронавірусу може стати «живою вакциною» від Covid-19 та дозволить перемогти пандемію. Вона зазначила, що такий результат можливий, але наголосила, що зараз говорити про це рано, оскільки пацієнтів з «Омікроном» недостатньо.

Нагадаємо, раніше голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив , що штам коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, ніж варіант «Дельта», і може заражати людей, які вакциновані або одужали від Covid-19.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.