  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ВООЗ передбачила закінчення пандемії коронавірусу в 2022 році - Голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія
    ВООЗ передбачила закінчення пандемії коронавірусу в 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Результат подій стане можливим, лише якщо 70% населення планети вакцинуються від коронавірусу до середини наступного року

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус передбачив закінчення пандемії коронавірусу в 2022 році. Про це він повідомив на брифінгу у штаб-квартирі організації у Женеві.

    «2022 рік, мабуть, стане роком закінчення пандемії», - заявив Гебрейєсус.

    Він підкреслив, що такий результат подій стане можливим, лише якщо 70% населення планети вакцинуються від коронавірусу до середини наступного року.

    Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович припустила, що омікрон-штам коронавірусу може стати «живою вакциною» від Covid-19 та дозволить перемогти пандемію. Вона зазначила, що такий результат можливий, але наголосила, що зараз говорити про це рано, оскільки пацієнтів з «Омікроном» недостатньо.

    Нагадаємо, раніше голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив , що штам коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, ніж варіант «Дельта», і може заражати людей, які вакциновані або одужали від Covid-19.

    Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

    Читайте також:

    Теги: США населення ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія