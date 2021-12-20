«Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом – ВООЗ

У ВООЗ закликали Китай надати дані та інформацію, пов'язані походженням вірусу SARS-CoV-2

Штам коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, ніж варіант «Дельта», і може заражати людей, які вакциновані або одужали від COVID-19. Як повідомляє Reuters, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понеділок.

«Наразі є переконливі докази того, що «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж варіант «Дельта». І більш імовірно, що люди, що вакциновані або одужали від Covid-19, можуть бути інфіковані або повторно інфіковані», – сказав гендиректор ВООЗ.

Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан назвала «нерозумними» думки про те, що штам «Омікрон» не зможе викликати тяжкого перебігу захворювання. А також закликала «не сидіти склавши руки».

«Штам «Омікрон» не є легким варіантом коронавірусу і викликає тяжкий перебіг захворювання, а тому нерозумно сидіти, склавши руки», – сказала вона.

При цьому команда ВООЗ сподівається, що з розробкою вакцин другого і третього покоління, подальшими розробками протимікробних препаратів та інших інновацій 2022 рік стане роком припинення пандемії.

«Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, то зможемо покласти край пандемії», – сказав головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Водночас голова ВООЗ закликав Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений, надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, щоб допомогти в подальшому реагуванні.

Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.

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Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».

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