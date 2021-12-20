  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом – ВООЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тедрос Гебрейесус попередив, що &laquo;Омікрон&raquo; поширюється швидше за &laquo;Дельту&raquo; - «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом – ВООЗ
    Тедрос Гебрейесус попередив, що «Омікрон» поширюється швидше за «Дельту»
    фото з відкритих джерел

    У ВООЗ закликали Китай надати дані та інформацію, пов'язані походженням вірусу SARS-CoV-2

    Штам коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, ніж варіант «Дельта», і може заражати людей, які вакциновані або одужали від COVID-19. Як повідомляє Reuters, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понеділок.

    «Наразі є переконливі докази того, що «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж варіант «Дельта». І більш імовірно, що люди, що вакциновані або одужали від Covid-19, можуть бути інфіковані або повторно інфіковані», – сказав гендиректор ВООЗ.

    Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан назвала «нерозумними» думки про те, що штам «Омікрон» не зможе викликати тяжкого перебігу захворювання. А також закликала «не сидіти склавши руки».

    «Штам «Омікрон» не є легким варіантом коронавірусу і викликає тяжкий перебіг захворювання, а тому нерозумно сидіти, склавши руки», – сказала вона.

    При цьому команда ВООЗ сподівається, що з розробкою вакцин другого і третього покоління, подальшими розробками протимікробних препаратів та інших інновацій 2022 рік стане роком припинення пандемії.

    «Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, то зможемо покласти край пандемії», – сказав головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

    Водночас голова ВООЗ закликав Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений, надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, щоб допомогти в подальшому реагуванні.

    Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.

    Також учені знайшли ліки проти тяжкої форми Covid-19.

    Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».

    Читайте також:
    Теги: Китай ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом – ВООЗ