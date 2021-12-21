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    Перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав: як протікала недуга

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    Хвороба протікала в інфікованого новим штамом коронавірусу майже безсимптомно - Перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав: як протікала недуга
    Хвороба протікала в інфікованого новим штамом коронавірусу майже безсимптомно
    фото: glavcom.ua

    Головний санлікар зазначив, що українець навесні був вакцинований

    В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон», наразі у цієї людини вже негативний ПЛР-тест. Про це сьогодні повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін.

    Він розповів, який зараз стан першого інфікованого «Омікроном» українця.

    «Щодо випадку «Омікрону», виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест», – повідомив Кузін.

    Напередодні медики виявили в Україні понад 6 тис. нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано 1 061 особу, летальних випадків – 346, одужало – 18 850 осіб.

    МОЗ також вказує, що понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

    До слова, лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

    Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці Україна щеплення коронавірус Ігор Кузін
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    Перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав: як протікала недуга