Перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав: як протікала недуга

Хвороба протікала в інфікованого новим штамом коронавірусу майже безсимптомно

Головний санлікар зазначив, що українець навесні був вакцинований

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон», наразі у цієї людини вже негативний ПЛР-тест. Про це сьогодні повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він розповів, який зараз стан першого інфікованого «Омікроном» українця.

«Щодо випадку «Омікрону», виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест», – повідомив Кузін.

Напередодні медики виявили в Україні понад 6 тис. нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано 1 061 особу, летальних випадків – 346, одужало – 18 850 осіб.

МОЗ також вказує, що понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

До слова, лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.