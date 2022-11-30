Зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області. Зловмисницею виявилась мешканка Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що вона передавала до створеної агресором «воєнної комендатури» списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам. Отримані відомості ворог використав для проведення масових «облав» на помешкання місцевих жителів та викрадення людей.

Від потерпілих вимагали «зізнання» у сфабрикованих справах. У разі відмови – застосовували тортури і погрожували вбивством.

Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення. Також вона сприяла у «розквартируванні» російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території. При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів.

5 фото На весь екран







СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині фото: СБУ

Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили її місцезнаходження на території Вінниччини і затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

Нагадаємо, днями військова контррозвідка та слідчі СБУ провели спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. Щоб показати свою «користь» рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.