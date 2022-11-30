Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників

На кінець листопада у реєстрі держзрадників найбільше політиків, за ними йдуть судді, правоохоронці, медійники і священники

Громадська організація рух «Чесно» оприлюднила дані про кількість зрадників станом на кінець листопада – у реєстрі перебуває 1 тис. осіб. Серед них найбільше політиків – 467. Майже половина з них – представники колишньої «Партії регіонів». Від заборонених партій найбільше представників ОПЗЖ та «Опоблоку» – 60 та 39 депутатів відповідно.

Другою за чисельністю стала категорія суддів.

«У реєстрі зібрана інформація про суддів, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету й територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну», – йдеться у повідомленні.

Серед правоохоронців до реєстру потрапили 160 осіб, втім насправді їх суттєво більше, через те, що багато справ по них залишаються закритими, зазначають у «Чесно».

Крім того, у реєстрі налічується 99 медійників. До цієї категорії увійшли журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдополітологи.

Рух нагадує, що у листопаді в рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні відбуваються системні обшуки СБУ у церквах Московського патріархату, де правоохоронці знаходять пропагандистську літературу, мільйони готівки, документи окупантів, які раніше воювали проти ЗСУ. Тож, враховуючи суспільний запит на притягнення до відповідальності служителів церков, які стали осередками «русского мира», рух «Чесно» додав до реєстру нову категорію – священники.

В організації нагадали, що триває національна кампанія «Зрадників здавати сюди». Рух закликає усіх, хто має інформацію про зрадників, ділитися нею. Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected], таким чином підтримуючи команду руху, яка працює над виявленням державних зрадників, зокрема у звільненому Херсоні.

До слова, покійний колаборант Стремоусов досі перебуває у базі розшуку правоохоронців.

Нагадаємо, заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом.

Крім того, СБУ затримала коригувальника РФ, який наводив ракети по запорізькій інфраструктурі.