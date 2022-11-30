Головна Країна Політика
search button user button menu button

Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників
Рух «Чесно»

На кінець листопада у реєстрі держзрадників найбільше політиків, за ними йдуть судді, правоохоронці, медійники і священники

Громадська організація рух «Чесно» оприлюднила дані про кількість зрадників станом на кінець листопада – у реєстрі перебуває 1 тис. осіб. Серед них найбільше політиків – 467. Майже половина з них – представники колишньої «Партії регіонів». Від заборонених партій найбільше представників ОПЗЖ та «Опоблоку» – 60 та 39 депутатів відповідно.

Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників фото 1

Другою за чисельністю стала категорія суддів.

«У реєстрі зібрана інформація про суддів, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету й територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну», – йдеться у повідомленні.

Серед правоохоронців до реєстру потрапили 160 осіб, втім насправді їх суттєво більше, через те, що багато справ по них залишаються закритими, зазначають у «Чесно».

Крім того, у реєстрі налічується 99 медійників. До цієї категорії увійшли журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдополітологи.

Рух нагадує, що у листопаді в рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні відбуваються системні обшуки СБУ у церквах Московського патріархату, де правоохоронці знаходять пропагандистську літературу, мільйони готівки, документи окупантів, які раніше воювали проти ЗСУ. Тож, враховуючи суспільний запит на притягнення до відповідальності служителів церков, які стали осередками «русского мира», рух «Чесно» додав до реєстру нову категорію – священники.

В організації нагадали, що триває національна кампанія «Зрадників здавати сюди». Рух закликає усіх, хто має інформацію про зрадників, ділитися нею. Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected], таким чином підтримуючи команду руху, яка працює над виявленням державних зрадників, зокрема у звільненому Херсоні.

До слова, покійний колаборант Стремоусов досі перебуває у базі розшуку правоохоронців

Нагадаємо, заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом.

Крім того, СБУ затримала коригувальника РФ, який наводив ракети по запорізькій інфраструктурі.

 

 

Теги: партії колабораціонізм війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки продовжує викривати ворожих поплічників на звільнених територіях нашої держави
На Херсонщині затриманий колаборант: кулаками змушував підтримувати «референдум»
22 листопада, 13:58
Рашисти у Мелітополі готують план втечі до Росії
У Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ - Федоров
27 листопада, 14:29
Окупанти втікають з Нової Каховки
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву
28 листопада, 10:27

Політика

Нардепка Льовочкіна оголосила, що здає мандат
Нардепка Льовочкіна оголосила, що здає мандат
Нардеп: Питання передачі Україні танків Abrams чи Leopard зрушило з місця
Нардеп: Питання передачі Україні танків Abrams чи Leopard зрушило з місця
Чернігівська міськрада прийняла звернення щодо заборони Московського патріархату
Чернігівська міськрада прийняла звернення щодо заборони Московського патріархату
Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників
Політики, судді та священники: скільки колаборантів внесено до Реєстру держзрадників
Захід боїться давати Україні зброю, яка б забезпечила швидку перемогу над РФ – Маломуж
Захід боїться давати Україні зброю, яка б забезпечила швидку перемогу над РФ – Маломуж
Депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії
Депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
37K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
33K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
30K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
17K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
16K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту