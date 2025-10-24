Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника

Справа «нафтопродуктів Курченка»: топфігурант заплатить скромну компенсацію на тлі колосальних збитків державі

Вищий антикорупційний суд другий місяць зберігає у таємниці деталі вироку Сергію Тищенку, колишньому бізнес-партнера відомого політика Сергія Пашинського. Нагадаємо, «Главком» був першим зі ЗМІ, хто повідомив: Тищенко погодився співпрацювати зі слідством та уклав угоду про визнання винуватості. В обмін фігурант, якому інкримінувалися збитки державі на сотні мільйонів гривень, одержав бажану свободу.

Проте такий поворот подій не влаштовував інших фігурантів гучної справи під кодовою назвою: «Нафтопродукти Курченка». Наприклад, нині підозрюваний, а в минулому т.в.о. глави адміністрації президента і голова оборонного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський подав скаргу в апеляційну палату з вимогою скасувати вирок Тищенку. Його підтримав ще один підозрюваний, ексдиректор держпідприємства «Укртранснафтопродукт» Олександр Горбунов. Він, як і Пашинський, заявив: угода про визнання винуватості, яку Тищенко уклав з прокурором, «порушила право на захист та принцип презумпції невинуватості» інших підозрюваних у справі «нафтопродуктів» Курченка.

Крім цього, «Главком» дізнався про коника, який викинула журналістка з медіа, яке симпатизує Пашинському.

12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу і колишньому т.в.о. глави адміністрації президента Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим особам у заволодінні арештованими нафтопродуктами бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата Сергія Пашинського ці нафтопродукти було передано для реалізації одному з держпідприємств, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали директори, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата Сергію Тищенку. За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу 97 тис. т нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був Тищенко. Потім ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми. Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але Міністерство оборони отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка». Все решта – це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували такий же товар на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили. На переконання слідства, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів. У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Тищенко «зливає» Пашинського?

Антикорупційний суд, який відпустив на волю топфігуранта Сергія Тищенка, неохоче повідомляв подробиці засекреченого вироку. На запит «Главкома» Феміда обмежилася пустою відпискою.

Вищий антикорупційний суд на запит журналістів відмовився озвучувати деталі щодо вироку бізнесмену Сергію Тищенку

Натомість на сайті суду було опубліковано сухий реліз: бізнесмена засуджено до восьми років тюрми. При цьому його звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном три роки, без конфіскації майна. Жодного натяку на суми коштів, які Тищенко повинен компенсувати державі за завдані збитків. Щоправда, певні відшкодування суд усе ж повісив на обвинуваченого. Водночас ця сума у рази менша від раніше заявлених слідством збитків.

Слідство називає бізнесмена Сергія Тищенка спільником екснардепа Сергія Пашинського у справі «Нафтопродукти Курченка» фото з відкритих джерел

«На нашу думку, суд першої інстанції допустив грубі порушення як процесуального, так і матеріального права. Зокрема, виникає питання, чому суд не допустив захисників Пашинського до участі у справі, чому сума компенсації визначена (Сергію Тищенку – «Главком») у розмірі 30 млн грн при збитках у 820 млн. грн», – зазначив у коментарі виданню адвокат Пашинського Тарас Пошиванюк.

«Главком» також подивувався доволі скромній сумі стягнень із фігуранта, тому ще раз уточнив у захисника підозрюваного екснардепа Сергія Пашинського, чи це є правдою. На що юрист відповів: «Точної суми ми не знаємо достеменно, бо нас вигнали із засідання (під час затвердження судом угоди про визнання винуватості щодо Сергія Тищенка. Справа розглядалася у закритому режимі – «Главком»). Однак у ЗМІ фігурувала сума 30-35 млн. До того ж щодо Тищенка є справа про банкрутство як фізичної особи».

Нагадаємо, згідно зі статею 469 Кримінально-процесуального кодексу, підозрюваний або обвинувачений, який погодився поставити свій підпис під угодою про визнання винуватості, автоматично взяв зобов’язання надати слідству викривальні свідчення проти інших осіб. Якщо раптом фігурант передумає, то прокурор запускає зворотній відлік – іде до суду, просить Феміду скасувати угоду. Після чого звільнена особа від кримінальної відповідальності повертається на лаву підсудних.

У випадку із бізнесменом Сергієм Тищенком Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду тонко пояснила: його можуть допитувати в межах інших кримінальних проваджень, де він має правдиво і детально свідчити. При цьому суд заспокоїв Пашинського та інших підозрюваних, мовляв, свідчення Тищенка «не повинні порушувати жодних прав, зокрема, презумпцію невинуватості, осіб, щодо яких такі показання мають надаватись».

Окремо «Главком» звернувся за коментарем до одного із захисників Сергія Тищенко. Проте той відмовився надати свою позицію.

Додамо, що досудове розслідування у справі «нафтопродукти» Курченка завершено ще у січні цього року. Слідство відкрило підозрюваним матеріали зібраних доказів.

Бенефіс журналістки

Серед апелянтів, яким муляв вирок Тищенку, можна також помітити журналістку телеканалу «Еспресо» Тетяну Шустрову. Це не перша поява представників цього медіа на засіданні у справі Сергія Тищенка.

Журналістка телеканалу «Еспресо» намагалася скасувати вирок щодо Сергія Тищенка дані: Судова влада України

Як писав «Главком», у серпні низка засобів масової інформації (у тому числі канали «Прямий», «Еспресо»), близьких до Сергія Пашинського, а також онлайн-медіа, які раніше відзначалися компліментарними публікаціями на адресу цього політика, заявили клопотання про надання дозволу на відеозйомку судового процесу над Тищенком. Медіа пояснили свою цікавість «високим суспільним інтересом та наявною необхідністю інформування суспільства про стан справи». Однак тоді Феміда не дозволила ЗМІ бути присутніми під час затвердження угоди про визнання винуватості.

І от тепер Тетяна Шустрова подала апеляційну скаргу, в якій вказала, що проаналізувала справу Тищенка і дійшла висновків: фігурант узяв зобов’язання відшкодувати до бюджету менше 200 млн. грн. Однак загальна суму збитків, яку зафіксувало слідство, складає 967 млн грн.

«При цьому аналіз платоспроможності Сергія Тищенка породжує обґрунтовані сумніви щодо його здатності відшкодувати до бюджету України вказані грошові кошти, обов’язок чого передбачено Кримінально-процесуальним кодексом як необхідну умову укладання угоди. За таких обставин, умови укладеної угоди не відповідають інтересам суспільства», – наполягала журналістка.

Феміда відкинула її аргументи, оскільки представниця телеканалу не є учасницею цього провадження. Відповідно, вирок Тищенку не порушує її особисті права та інтереси.

Щодо суспільного інтересу, на який покликалася Шустрова, то суд назвав це «абстрактним оціночним поняттям…, пов’язане із забезпеченням благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку».

Фінал апеляційних баталій довкола вироку Сергію Тищенку невтішний для жодного скаржника. Усі вони програли. Щоправда, є останній шанс поборотися у Верховному суді.

Віталій Тараненко, «Главком»