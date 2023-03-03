«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні

Правоохоронці припускають: фляги поставлялись в Україну за удесятеро(!) завищеною ціною

На початку грудня 2022 року до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду потрапила, на перший погляд, малопримітна скарга. Адвокат компанії «Пролог Сервіс» заявляв необхідність скасувати арешт майна цієї київської фірми, а саме… двох армійських фляг із надписами «06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу». Захисник доводив суддям: детективи Національного антикорупційного бюро з порушеннями провели обшуки і вилучили це майно. Натомість Феміда виявилася непохитною: фляги є речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовими особами Міністерства оборони України.

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До судового рішення про «дві фляги» ми ще повернемося. У розпорядження «Главкома» потрапили свіжі матеріали Державного бюро розслідувань, де знову фігурує ТОВ «Пролог Сервіс». Отримана інформація пояснює, чим такі цінні плстикові фляги і як вони можуть свідчити про масштабні розкрадання державних грошей під час війни.

Історія з флягами може видатися за епізод у мегаскандалі, який трусить Міноборони з початку лютого. Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Однак, в нинішньому розслідуванні є нюанси, оскільки правоохоронні органи почали своє розслідування ще до виходу даного матеріалу. І аби не бути звинуваченими в необ’єктивності чи заангажованості, ми дочекалися відповіді від усіх органів, які задіяні в процесі пошуку істини.

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Фляги «не для продажу»

П’ятий оперативний відділ теруправління ДБР у Львові проаналізував рух вантажів, які переміщуються через Закарпатську митницю. Інтерес правоохоронців викликали імпортні поставки за контрактом Міноборони, який було укладено у перший місяць повномасштабної війни. Мова про закупівлю пластикових індивідуальних польових фляг типу «А» ємністю 1 літр для військових. Цей товар китайського виробництва відправила сінгапурська компанія WNC PTE.LTD. Отримувачем, відповідно до товарно-супровідних документів, було вказано вже згадане столичне ТОВ «Пролог Сервіс».

Згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, у рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30150 армійських фляг із надписами: «06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу» загальною вартістю $238,1 тис.





Копія комерційного інвойсу, де вказується відправник та замовник фляг

Отже, ціна однієї штуки становила $7,9.

Гарантійний термін експлуатації фляг становить п’ять років Дані з коробки виробу

Крім цього, на початку липня 2022-го на закарпатську митницю зайшли 23 тис. штук чохлів для пластикової фляг. Загальна вартість – $203,9 тис. Відправником цього вантажу зазначено компанію бельгійської реєстрації Liege Cargo Agency Selys.

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Як з’ясувало слідство, ТОВ «Пролог Сервіс» загалом замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна у рази нижча від тієї, що вказано у митній документації – $0,59 проти $7,9! Вартість $0,59 стала відома слідству під час оперативних заходів.

«Таким чином, отримані попередні дані дозволяють висунути припущення щодо можливих корупційних проявів з боку представників ТОВ «Пролог Сервіс» та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі, відповідно до контракту 286/3/22/48 від 23.03.2022 року. Йдеться про можливе завищення вартості імпортованої продукції, використовуючи при цьому іноземні компанії так звані «прокладки» з метою зміни та підготовки фіктивного пакету документів, який відбувається на території Нідерландів щодо вартості», – сказано у матеріалах перевірки, які потрапили у розпорядження «Главкома». У цілому, правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки, могли становити не менше $700 тис.!

Підрядник без тендера

А тепер кілька слів про судову ухвалу Антикорупційного суду, згадану на початку тексту. Детективи Національного антикорупційного бюро ще в липні минулого року розпочали досудове розслідування за фактами можливого зловживання службовим становищем співробітниками Міністерства оборони за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Пролог Сервіс». Зокрема, мова про укладання низки договорів про закупівлю майна для особового складу Збройних сил України (фляг індивідуальних польових, казанків та чохлів для них) за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель. Вилучені дві армійські фляги, за які в апеляції боровся адвокат столичної компанії, були предметом договорів постачання.

Крім цього, у судовій ухвалі є посилання на відомості автоматизованої системи митного оформлення «АСМО», на підставі чого слідство зробило висновок про завищення ціни закупівлі індивідуальних фляг та комплектуючих до них (чохлів та казанків), які мали йти на забезпечення армії.





Копія судової ухвали, в якій згадується фірма «Пролог Сервіс»

Розкривати деталі кримінального провадження у НАБУ відмовилися. На відповідь «Главкома» антикорупційний орган відповів: «… надання інформації стосовно порушених питань не є можливим у зв’язку з таємницею слідства».

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Аналогічно повело себе Державне бюро розслідувань. У відповіді на запит там заявили: відомості досудового розслідування можна розголошувати з письмового дозволу слідчого або прокурора.





За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Пролог Сервіс» створено у 2018 році. До липня 2021 року підприємством володів виходець із окупованої Горлівки Роман Полянський, який вніс до статутного капіталу дуже скромні 100 грн. Потім його місце зайняв мешканець Київщини Олександр Кучер, який збільшив розмір внеску до статутного капіталу ТОВ «Пролог Сервіс» до 1 млн грн. Станом на 6 лютого Кучер є одноосібним власником та директором фірми.

Із відкритих джерел стало відомо, що раніше Олександр Кучер перебував у лавах партії «Батьківщина» і безуспішно балотувався до Верховної Ради від цієї політсили. Перед цим устиг побувати довіреною особою кандидата у президенти Віктора Ющенка.

«Главком» направив інформаційний запит до Міністерства оборони з проханням пояснити, на яких принципах обирався постачальник ТОВ «Пролог Сервіс» і скільки та якої продукції він поставив. Із відповіді відомства випливає, що контракт із ТОВ «Пролог Сервіс» від Міноборони 23 березня 2022 року підписав т.в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Прізвище посадовця не розкривається, але цю людину вже знає вся країна за недавнім скандалом. Це Богдан Хмельницький. На початку лютого 2023-го правоохоронці оголосили Хмельницькому підозру за фактом розтрати великої суми бюджетних коштів щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами.

Повертаючись до фляг, Міноборони придбало у столичної фірми армійські фляги за ціною 318 грн за штуку. Відомство зауважило, що зі сплатою всіх податків, заробіток постачальника становив 15,34 грн на флязі.

Окремо Міноборони замовило у Центральному управлінні контролю якості експертизу складу закуплених фляг. Адже на товарі було нанесено маркування Tritan (ймовірно, мається на увазі термопластичний поліестер, який використовуєтьсяпри виробництві пляшок та фляг для пиття). Тому замовник хочу переконатися, чи дійсно армійські фляги виготовлені з цього матеріалу. Наразі немає кінцевих висновків експетизи.

«Варто зауважити, що проведена департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірка, без наявної експертизи щодо відповідності матеріалу зазначеному у маркуванні, а саме – Tritan, та без проведення моніторингу цін, не може підтвердити або спростувати наявність значного відхилення цін від ринкових, оскільки саме технічні характеристики та матеріал, з якого виготовлені фляги, є одним із ключових факторів при ціноутворенні», – наголосили в оборонному відомстві.

Разом з тим, як стало відомо «Главкому» з неофіційних джерел, після так званого «яєчного скандалу», Міноборони взялося перевіряти усі можливі контракти, де можуть виявитися будь-які натяки на зловживання.

Віталій Тараненко, «Главкома»