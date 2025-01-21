Пашинський може повернутися у СІЗО? Друзі ексдепутата вимагають повернути заставу

Екснардеп є підозрюваним у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами олігарха часів Януковича

Майже рік один із впливових політиків періоду президентства Петра Порошенка, нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський ходить під підозрою. Антикорупційні органи інкримінують колишньому обранцю та кільком його спільникам заволодіння арештованими нафтопродуктами бізнесмена Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, дії підозрюваних завдали збитків державі на понад 967 млн грн.

Наприкінці лютого 2024-го Пашинський на пів дня потрапив до столичного слідчого ізолятора. Це сталося після того, як Вищий антикорупційний суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому Феміда визначила альтернативу для топпідозрюваного – 272,5 млн грн. застави. Гроші оперативно знайшлися – потрібні понад чверть мільярда внесли підприємства оборонної галузі.

«Підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу… Я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів», – пообіцяв Сергій Пашинський.

Пікантна деталь: сам Пашинський нині є головою Національної асоціації оборонної промисловості, члени якої дружно скинулися, аби визволити свого куратора. У 2023 році американське видання The New York Times повідомило, що пов’язана з Пашинським компанія, стала найбільшим приватним постачальником зброї для України. Компанія закуповувала і продавала гранати, артилерійські снаряди і ракети через посередників у Європі. Експолітик назвав резонансну публікацію іноземного ЗМІ «маніпуляцією на користь ворогів України».

З моменту виходу з СІЗО медійна активність екснардепа, який став надвпливовою персоною в українській оборонній промисловості, знизилися до мінімуму. Наприкінці минулого року Пашинський як голова Національної асоціації оборонної промисловості засвітився на підбитті підсумків цієї організації. До того фігуранта резонансної справи можна було помітити на відкритті Міжнародного форуму оборонних індустрій, що відбувся у столиці.

Як з’ясував «Главком», тепер становище підозрюваного експолітика у кримінальному провадженні стало більш хитким. Зокрема, один із заставодавців вимагає повернути свої мільйони, внесені за Пашинського. Це означає, що конструкція, на якій будувалось визволення підозрюваного зі слідчого ізолятора, може розвалитися.

«Українська бронетехніка» і всі свої

Отже, заставу у розмірі 272,5 млн грн внесли за підозрюваного ексобранця шість оборонних компаній:

ТОВ «Українська бронетехніка» – 62,5 млн грн,

ТОВ «Радіонікс» – 60 млн грн,

ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» – 43 млн грн,

ТОВ «Термал віжн текнолоджис» – 40 млн грн,

ТОВ «Умо Україна» – 35 млн грн,

ТОВ «Системний електронний експорт» – 32 млн грн.

Заставу у розмірі 272,5 млн грн внесли за підозрюваного ексобранця шість оборонних компаній витяг із судового реєстру

Як свідчать дані судового реєстру, заставодавці зібрали гроші надзвичайно оперативно – вже за годину після того, як суд визначив саму суму, вона була у розпорядженні Пашинського та його захисту. Таке «дружнє плече» пояснюється певними зв’язками, частина яких була оприлюднена під час судових засідань.

«Українська бронетехніка», яка дала найбільше грошей, є близькою до екснардепа. Фірма записана на киянку Людмилу Петригу. Водночас аналітична система Youcontrol відносить «Українську Бронетехніку» до групи родини Миколи Кузьми. У Верховній Раді VIII скликання Кузьма рахувався помічником на громадських засадах тодішнього народного депутата Сергія Пашинського.

Крім того, під час обрання міри запобіжного заходу Пашинському суд ознайомився зі свідченнями окремих осіб, котрі твердо заявили про пов’язаність підозрюваного з фірмою Петриги. Зокрема, нардеп трьох скликань від «Батьківщини» і колишній заступник Пашинського в адміністрації президента у 2014 році Андрій Сенченко розповів: на початку 2016 року до нього звернувся Сергій Пашинський і сказав, що займатиметься виробництвом військової техніки на базі ТОВ «Українська бронетехніка». Для цього попросив у Сенченка позичити $500 тис., які той дав у борг.

У 2019 році Сенченко вийшов на Пашинського, просив повернути позичені пів мільйона доларів. На що екснардеп повідомив, що не має коштів. Натомість позичальник запропонував оформити на нього 10% статутного капіталу ТОВ «Українська бронетехніка» і ввести до складу наглядової ради. Це мало слугувати гарантією повернення боргу. Так і сталося. Наприкінці вересня 2019 року Сенченко зайшов у співзасновники «Української бронетехніки» і пробув там до жовтня 2021 року.

Інший свідок у справі Пашинського Давидов повідомив слідству, що теперішня власниця ТОВ «Українська бронетехніка» Людмила Петрига має педагогічну освіту. Свого часу її було «прикомандировано» до сина Пашинського Антона, якому вона допомагала вести справи олійного заводу у Слов’янську на Донеччині. Цей завод відродили, як стверджували свідки, за протекцією Пашинського. Фактично ним управляв бізнесмен Сергій Тищенко, який також є підозрюваним у тій справі, що й Пашинський.

Ще одна фірма Людмили Петриги «Системний електронний експорт» заклала за Пашинського 32 млн грн застави. До слова, у 2018 році засновником цієї компанії рахувалася вищезгадана «Українська бронетехніка».

«Віддайте наші гроші»

Несподівано про повернення своєї частини застави (43 млн грн) за Пашинського заявило у суді ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин». Офіційна версія така: у серпні 2024 року на релокованому підприємстві, яке працює в Ужгороді, виникла пожежа, що завдала збитків. Відповідно, завод потребував кошти для подальшої господарської діяльності.

Співвласником фірми є мешканець Мелітополя Запорізької області Анатолій Кузьмін. Весною 2022 року під час вторгнення росіян у Мелітополь Кузьмін керував місцевим заводом, яке мало державне оборонне замовлення. Натомість окупанти «віджали» підприємство тож Кузьміну довелося переїхати на Західну Україну і починати все з «нуля».

Як розповів «Главкому» співвласник ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», фінансову допомогу для відновлення виробництва надало… все та ж «Українська бронетехніка»! Саме керівництво «Української бронетехніки» й попросило Кузьміна скинутися на заставу для Сергія Пашинського від імені ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин». Щоправда, у тій же бесіді з журналістом «Главкома» Кузьмін згодом виправив себе і додав, що на нього вийшов представник Національної асоціації оборонної промисловості, який замовив слівце за Пашинського щодо застави.

Що стосується пожежі, то Анатолій Кузьмін підтвердив: горів сусідній цех із його підприємством. Однак вогонь перекинувся на склад ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», де зберігалися інструменти і дороговартісне обладнання, і повністю знищив майно.

Цікава деталь: у розмову «Главкома» зі співвласником заводу, що надав десятки мільйонів на заставу Пашинському, в який момент несподівано втрутилася його юристка. Вона попросила зупинити спілкування і надіслати письмовий запит із питаннями, які цікавлять редакцію. «Главком» пішов на зустріч і запитав серед іншого: наскільки критичною є ситуація з обіговими коштами ТОВ «Мелітопольский завод автотракторних запчастин», якщо суд не поверне 43 млн грн внесеної застави?

У відповіді на запит директор ТОВ «Мелітопольский завод автотракторних запчастин» Дмитро Бардін підтвердив колосальні збитки від пожежі - понад 30 млн грн. Також він зазначив, що заставу за Пашинського у розмірі 43 млн грн підприємство внесло «за власною ініціативою». Самого ж Пашинського характеризує як людину, яка «відстоює інтереси українських виробників озброєння та військової техніки».

Ще важливий момент: окрім Анатолія Кузьміна, іншим співвласником ТОВ «Мелітопольский завод автотракторних запчастин» є киянка Наталя Мартиненко. Вона через інвестиційний фонд «Сіріус інвест» контролює 50% заводу.

За даними ресурсу «Опендатабот», у квітні 2024 року Мартиненко зареєструвала організацію роботодавців «Закарпатська обласна організація оборонної промисловості». Між іншим, подібні за назвами «Київська міська організація роботодавців оборонної промисловості», «Київська обласна організація роботодавців оборонної промисловості» і «Харківська обласна організація роботодавців оборонно- промислового комплексу» є співзасновниками Національної асоціації оборонної промисловості під керівництвом Сергія Пашинського.

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На початку жовтня 2024 року антикорупційний суд зменшив розмір застави Пашинському з 272,5 млн грн до 211,9 млн грн. Через місяць апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це рішення. Окремо Феміда відрефлексувала на спроби Мелітопольского заводу автотракторних запчастин забрати 43 млн грн із загальної суми застави: «Заподіяння шкоди внаслідок пожежі на підприємстві не можуть бути підставою для зменшення розміру застави підозрюваному, а можуть бути підставою для звернення за поверненням суми застави, у випадку повернення якої підозрюваний буде вважатися таким, до якого застосовано тримання під вартою та підлягатиме негайному взяттю під варту до моменту внесення повної суми застави». Простими словами: якщо завод Кузьміна й надалі наполягатиме на поверненні своєї частини застави, то Сергій Пашинський ризикує знову опинитися у СІЗО. Поки за нього знову хтось не внесе потрібної суми.

Віталій Тараненко, «Главком»