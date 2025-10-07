Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)

Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони

Окупанти наступали піхотою

Українські прикордонники бригади «Форпост» відбили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Окупанти наступали піхотою, використовуючи мотоцикли та кілька МТЛБ.

«Завдяки злагодженим діям прикордонників усі атаки були відбиті. FPV-дрони й ударні безпілотники знищили ворожу техніку та мотоцикли. Втрати противника уточнюються», – йдеться у повідомленні.

До слова, Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.