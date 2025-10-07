Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)
Окупанти наступали піхотою
Українські прикордонники бригади «Форпост» відбили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.
Окупанти наступали піхотою, використовуючи мотоцикли та кілька МТЛБ.
«Завдяки злагодженим діям прикордонників усі атаки були відбиті. FPV-дрони й ударні безпілотники знищили ворожу техніку та мотоцикли. Втрати противника уточнюються», – йдеться у повідомленні.
До слова, Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.
