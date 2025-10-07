Головна Країна Події в Україні
Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)
Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони
фото: скриншот з відео

Окупанти наступали піхотою

Українські прикордонники бригади «Форпост» відбили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Окупанти наступали піхотою, використовуючи мотоцикли та кілька МТЛБ.

«Завдяки злагодженим діям прикордонників усі атаки були відбиті. FPV-дрони й ударні безпілотники знищили ворожу техніку та мотоцикли. Втрати противника уточнюються», – йдеться у повідомленні.

До слова, Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.

