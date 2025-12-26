Солодкі мільйони під час війни: хто купував новорічні подарунки у 2025 році на Prozorro

У 2025 році на солодкі новорічні подарунки законтрактовано щонайменше 209 млн грн

Відключення світла й тепла, російські обстріли та загальна тривожність… Попри все це українці вперто тримаються за відчуття свята. З жовтня у Prozorro стартує щорічний марафон солодких закупівель, хоча найзавбачливіші організатори починають замовляти новорічні подарунки ще з весни. Сотні установ купують цукерки, комплектують набори й готуються вручати їх від різних чарівників – Святого Миколая, Санта Клауса або ж… Ігоря Терехова.

Аналітики Dozorro Transparency International Ukraine проаналізували, як бюджетні установи цього року закуповували новорічні солодощі: хто отримав найдорожчі контракти, яка область замовляє найбільше та скільки ці подарунки коштують бюджету.

Солодкі закупівлі: кількість і сума

За 2025 рік (по 20 грудня) на придбання солодощів уже укладено майже 1800 угод на 208,7 млн грн, свідчать дані публічного модуля аналітики BI Prozorro. Ще 14 закупівель із очікуваною вартістю 5,6 млн грн на той час тривали. Пік замовлень припав на жовтень і листопад – саме тоді оголошено найбільше закупівель на подарунки і законтрактували 39 і 117 млн грн відповідно. Деякі замовники укладали угоди на новорічні солодощі ще навесні або влітку, але таких випадків небагато.

Цього року вже замовлено більше мільйона новорічних наборів та понад 3 тонни цукерок на вагу, які, ймовірно, працівники установ фасуватимуть самостійно. Водночас ці дані можуть містити похибки, адже замовники вносять їх вручну, і вони часто некоректні або непослідовні. Так в одній із закупівель у специфікації кількість подарунків зазначили як «1 лот», тоді як у договорі йдеться вже про 640 новорічних подарунків. Є також десятки закупівель на сотні тисяч гривень, де одночасно купували кілька різних товарів: какао-порошок, новорічні пакунки та вафельні батончики Roshetto Peanut в одній угоді. Такі закупівлі не потрапили до нашого підрахунку кількості новорічних пакунків, адже за допомогою BI Prozorro ми не змогли автоматично визначити ані кількість придбаних подарунків, ані обсяги цукерок.

Сума цьогорічних закупівель вже перевищує довоєнні показники: у 2021 році на новорічні солодощі законтрактували 171 млн грн. Водночас важливо враховувати не лише зростання цін, а й збільшення кількості дітей, для яких купують пакунки. Йдеться про внутрішньо переміщених дітей та дітей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. У порівнянні з попередніми роками сума контрактів теж зросла. Торік на солодощі витратили 157 млн грн, у 2023 році — 123 млн грн, а у 2022 році — 91 млн грн.

За сумою контрактів 36% закупівель провели через запит ціни пропозиції. Ще 34% – через відкриті торги з особливостями. У 30% випадків замовники укладали прямі договори – здебільшого на суму до 100 тис. грн. Утім, є й винятки. Чотирнадцять замовників підписали договори напряму на суми, що перевищують цей поріг. Вісім із них працюють у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і пояснюють відхід від стандартної процедури перебуванням у зоні бойових дій. Це дає їм право купувати напряму без тендера навіть на суми, що перевищують поріг у 100 тис. грн. Таке обґрунтування наводить і замовник із Новоград-Сіверської громади Чернігівської області, яка входить до переліку територій зони активних бойових дій та розташована приблизно за 40 км від кордону з Росією. Ще на 405 тис. грн уклало угоду управління освіти Саксаганського району на Дніпропетровщині, посилаючись на нагальну потребу і терміновість постачання. На стислі строки також вказував замовник з Хмельниччини. Інші замовники укладали прямі договори, бо тендери не відбулися через відсутність учасників.

Окремо варто наголосити на проблемі деталізації закупівель проведених напряму. У більшості звітів і договорів на Prozorro не зазначено, скільки саме подарунків придбано, які цукерки входять до набору та в якій кількості, хто їх виробник і яка вага пакунка.

Лідери серед регіонів

Найбільше коштів на придбання новорічних пакунків у 2025 році законтрактувала Київська область. Тут державні та комунальні замовники уклали 203 договори на 44 млн грн. Абсолютний рекордсмен серед усіх замовників за вартістю договорів – філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», яка законтрактувала на солодкі пакунки 13,4 млн грн.

На другій сходинці – Харківщина. Місцеві установи замовили солодких подарунків на 27 млн грн — 84 угод. Найдорожче замовлення в регіоні зробило КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради – 12,2 млн грн.

Далі в рейтингу – Одеська область. Тут уклали 83 контракти на 17,8 млн грн, а найбільше замовлення припало на комунальну установу «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського району м. Одеси» – 2,3 млн грн.

Четверту позицію посіла Вінницька область: 284 договори на 14,8 млн грн. Найбільшу суму в регіоні законтрактував Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації – 1,3 млн грн.

Замикає п’ятірку лідерів Дніпропетровщина: 97 угод на 13,1 млн грн. Найвагоміший контракт у регіоні – 1,1 млн грн – уклав департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради.

Найменше замовляли солодощі на Херсонщині, частина якої окупована – лише вісім договорів на 697 тис. грн. Луганщина також серед регіонів з найменшими обсягами закупівель – 11 угод на 720 тис. грн.

За даними BI Prozorro, у середньому на закупівлі новорічних подарунків в Україні подавалися по три учасники. Найвища конкуренція спостерігалася в Чернівецькій та Рівненській областях – по п’ять учасників на закупівлю, а найнижча – у Херсонській області, де на одну закупівлю припадав лише один учасник.

ТОП-постачальників новорічних подарунків у 2025 році

Першість за вартістю укладених контрактів у ТОВ «Країна вільних». Компанія уклала 33 договори на 20,5 млн грн і є однією із найактивніших учасниць на ринку закупівель солодощів. Найбільше замовлення фірма отримала від АТ «Укрнафта» – 4,9 млн грн на постачання 11 353 подарунків по 800 г, у наборі 50 цукерок. Ціна кожного – 360,40 грн (без ПДВ). Подарунки упакують у фанерну «Хатинку-годівницю для птахів» та додадуть листівку й шість об’ємних наліпок.

На другому місці — ТОВ «Майстерня солодких подарунків», яке уклало 64 договори на 18,8 млн грн. Найбільший контракт цьогоріч – 1,6 млн грн від Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради. Попри те, що юридично вона все ще числиться на окупованій території на Донеччині, громада релокована і має осередки у різних містах, зокрема в Києві, Одесі, Кривому розі. Саме для дітей у цих осередках і закуповують цукерки. ТОВ «Майстерня солодких подарунків» поставить управлінню 3 821 пакунок по 840 г. Кожен подарунок містить 53 цукерки та обов’язково стікерпак. Вартість одного набору – 431,28 грн (з ПДВ).

Третє місце посідає ТОВ «Світ Трейдер» – 46 договір на 13,7 млн грн. Найбільше замовлення компанія отримала від Управління молоді та спорту Миколаївської ОДА. Вартість договору – 1,7 млн грн. За ці кошти ТОВ «Світ Трейдер» поставить 10 тис. пакунків по 400 г. Кожен пакунок коштує 165,66 грн (з ПДВ) і містить 32 цукерки – по дві кожного виду від чотирьох виробників: Roshen, «Харків’янка», «Український Кондитер» та «Лукас». Склад подарунка включає молочно-помадні, желейні, карамельні, льодяникові та грильяжні цукерки. Упаковка також має свої особливості: вона виготовлена з картону з новорічним малюнком та доповнена 3D-грою, яку діти можуть використовувати як розвагу.

На четвертому місці – ФОП Заславська Ольга Миколаївна. Підприємниця уклала один, але найбільший у 2025 році тендер на новорічні подарунки – 13,4 млн грн від вже згаданої філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця». Вона замовила 78 132 пакунки «Новорічне Диво» вагою по 705 г кожен. Усередині – 58 цукерок від ТОВ «Рошен», ТД «Житомирські ласощі» та ТМ «Домінік». Вартість одного пакунка – 171,96 грн (з ПДВ).

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» замикає п’ятірку. Підприємство уклало 11 договорів на 12,7 млн грн, з яких 12,2 млн грн припадають на один великий контракт із вже згаданим КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради. За цим договором фабрика поставить 91 056 пакунків по 133,98 грн (з ПДВ). У кожному подарунку буде листівка, у якій згадуватиметься Харківський міський голова Ігор Терехов. Використання коштів громади для розміщення персональної політичної реклами виглядає сумнівно та може трактуватися як піар.

Окремо варто відзначити ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аргон». Хоча компанія не входить до п’ятірки лідерів за вартістю контрактів, утім вона є лідером за кількістю – 105 договорів на 3,6 млн грн. Це свідчить про закупівлі невеликими лотами, але в значній кількості. В основному компанія співпрацює з вінницькими дитсадками та ліцеями.

Ціни та наповнення подарунків

Новорічні подарунки для дітей також закуповували через Prozorro Market – електронний каталог товарів і послуг, що значно спрощує участь бізнесу у держзакупівлях. Завдяки тому, що в каталозі відразу вказано кількість придбаних подарунків, легко оцінити середню ринкову ціну.

Станом на 20 листопада зафіксовано 35 закупівель. Асортимент наборів коливався від 69,72 грн до 406,25 грн. Через Prozorro Market придбано 181 269 упаковок солодощів на суму 31,9 млн грн. Середня ціна одного подарунка становить 176,6 грн. Найпоширеніша вага подарунка – 500 г, найбільша – 1 кг, а найменша – 450 г.

Найнижчу вартість серед усіх цьогорічних закупівель новорічних солодощів зафіксували в місті Олександрія на Полтавщині. Там Управління культури і туризму придбало 1500 цукерок на 11,8 тис. грн – тобто 7 грн за штуку. У відповіді на наш запит замовник повідомив, що закупив шоколадні та мармеладні цукерки для дітей, які брали участь у іграх на відкритті ялинки у місцевому сквері.

Інший приклад – освітяни Пролісненської селищної ради на Харківщині. Вони замовили 2205 пачок печива «До кави пряжене молоко» вагою 185 г від Вінницької кондитерської фабрики. Вартість закупівлі – 43,3 тис. грн (по 19,62 грн за штуку). Печиво призначалося для дітей – до свят Святого Миколая, Різдва та новорічних заходів у грудні.

Одні з найдорожчих новорічних подарунків цього року закуповує Станично-Луганська селищна військова адміністрація Луганської області, яка зараз працює в Києві. Замовник придбав 50 подарункових наборів запакованих у дерев’яну коробку «Milka & Kinder Подарунок для 1 чемпіона» вагою 860 грамів. Вартість договору – 57,8 тис. грн, що означає 1 155 грн за один подарунок, що відповідає ринковій ціні такого набору.

Ще дорожчі пакунки замовило Управління соціальної політики Нікопольської міської ради. На 152 тис. грн замовили 105 подарунків – по 1 450 грн за один пакунок (без ПДВ). Ці подарунки призначені для дітей військовослужбовців, які загинули на війні, зникли безвісти або перебувають у полоні.

Цей матеріал підготовлено у межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Матеріал створено за фінансової підтримки Програми допомоги з міжнародного розвитку від Уряду Великої Британії. Зміст є винятковою відповідальністю Transparency International Ukraine; висловлені погляди не обов’язково відображають офіційну політику Уряду Великої Британії.

Наталія Іжицька, журналістка Dozorro TI Ukraine