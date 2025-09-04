«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду

Справу бізнесмена Сергія Тищенка антикорупційний суд розглянув у закритому засіданні

Вищий антикорупційний суд 3 вересня затвердив угоду про визнання винуватості щодо обвинуваченого бізнесмена, голови наглядової ради ПрАТ «Хіммаш» Сергія Тищенка. Про повідомляє «Главком».

дані: держпортал «Судова влада України»

Деталі цього вироку наразі невідомі, оскільки Феміда розглядала обвинувальний акт у закритому засіданні. Щоправда, за день до затвердження угоди ЗМІ писали, що Тищенко готовий заплатити до бюджету менше 200 млн грн. При тому, що встановлені слідством збитки державі у цій справі складають 967 млн грн.

Крім того, як з’ясував «Главком», 26 серпня низка засобів масової інформації (у тому числі канали «Прямий», «Еспресо»), дружніх до іншого фігуранта справи Сергія Пашинського, а також онлайн-медіа, які раніше відзначалися компліментарними публікаціями на адресу цього політика, заявили клопотання про надання дозволу на відеозйомку судового процесу над Тищенком. Медіа пояснили свою цікавість «високим суспільним інтересом та наявною необхідністю інформування суспільства про стан справи».

Водночас проти публічного розгляду виступили всі сторони справи. Зокрема, прокурор наголосив на недопущенні розголошення таємниці досудового розслідування. Він послався на ризику тиску на свідків та підозрюваних в іншому кримінальному провадженні, зокрема на Сергія Тищенка, яку системно здійснює сторона захисту одного з підозрюваних. Слідство прямо не назвало прізвище фігуранта, але, скоріше за все, йдеться про Сергія Пашинського. Відповідно, спроби ЗМІ з «пулу Пашинського» бути присутніми на процесі можуть свідчити, що топпідозрюваного неабияк тривожить ця угода і, ймовірно, він переймається, що колишній спільник його міг здати.

Окрім того, прокурор акцентував увагу на тому, що метою укладення угод про визнання винуватості є, зокрема, «викриття підозрюваним чи обвинуваченим інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що свідчить про необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у вказаному кримінальному провадженні».

Адвокат Тищенка підтримав позицію прокурора і заперечив проти клопотань журналістів щодо надання їм дозволу на присутність або здійснення аудіовізуального запису/трансляції судового засідання. На переконання захисника, розголошення умов угоди про визнання винуватості обвинуваченим Сергія Тищенка може нашкодити інтересам його клієнта.

Обвинувачений погодився з думкою свого захисника.

Феміда підтримала аргументами учасників справи, зазначивши, що «проведення закритого підготовчого судового засідання запобігатиме розголошенню охоронюваної законом інформації, сприятиме ефективності кримінального провадження з повним, об’єктивним та всебічним розглядом угоди про визнання винуватості». Відмовляючи у задоволенні клопотань ЗМІ, суд пояснив, що «необхідність збереження охоронюваною законом таємниці превалює над принципами гласності судового процесу та інтересом суспільства до відкритих судових засідань».

Як повідомляв «Главком», 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу і колишньому т.в.о. глави адміністрації президента Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим особам у заволодінні арештованими нафтопродуктами бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

дані: НАБУ

Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата Сергія Пашинського ці нафтопродукти було передано для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата Сергію Тищенку. За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тис. т нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. Потім ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але Міністерство оборони отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка». Все решта – це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили.

На переконання слідства, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

За даними слідства, Тищенко виконував роль співорганізатора схеми. Правоохоронці обвинувачували бізнесмена за ч.5. статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах») і ч. 1 статті 255 Кримінального кодексу («Створення злочинної організації»).

13 лютого минулого року суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

26 лютого 2024 року суд арештував колишнього обранця Сергія Пашинського і призначив можливість внести заставу у розмірі 272,5 млн грн. 27 лютого він вийшов із СІЗО, повідомивши, що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості (це об’єднання зараз очолює Пашинський) внесли за нього заставу.

На початку вересня 2025 року суд зменшив заставу Пашинському із 272,52 млн грн до 192,52 млн грн.

Нині екснардеп Пашинський залишається підозрюваним у цій справі.

Раніше колишній політик публічно підтвердив знайомство з бізнесменом Сергієм Тищенком.

«Ми познайомилися з ним в 2004 році на третьому турі президентських виборів, коли я керував штабом Віктора Ющенка на 66-му виборчому окрузі. Час від часу я з ним спілкуюся», – сказав Сергій Пашинський.

Сам же Тищенко був ще відвертішим і публічно визнав: він учився у школі, де директором працював батько Сергія Пашинського. Стверджував, що їх із самим політиком пов’язувала лише взаємна повага. «Якщо є якась правильна ідеологія, я з ним (Сергієм Пашинським – «Главком») раджусь або, як мінімум, звертаюся і кажу: «Володимировичу, є сенс у цьому напрямку працювати», – зазначив Тищенко.

На оприлюднених «плівках НАБУ» голос, дуже схожий на голос Пашинського з використанням брудної лайки звинувачує у крадіжці 14 тис. т «жидкой воды» бізнесмена-організатора (ймовірно, Тищенка). Ідеться про пальне Курченка, яке без документів реалізувало держпідприємство структурі Тищенка.

Також голос подібний до голосу екснардепа пояснює, що від нього надійшло депутатське звернення до ДП «Укртранснафтопродукт». І він чекає конкретної відповіді, мовляв, «ніяких 14 тис. тонн жовтої жидкості ви не получили і соотвественно не реалізували».

Іще через деякий час за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці зафіксували майже «явку з повинною». Голос схожий на голос Пашинського повідомляє бізнесмену-співорганізатору схеми про арешти рахунків його компаній і нафтопродуктів.

«Дорогой друг, довы*бывались?»... Это п*здец конечно! И украл ты всего-то навсего 403 млн грн», – констатує поважний співрозмовник бізнесмена-організатора схеми.

Віталій Тараненко, «Главком»