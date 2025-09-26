Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян

Де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ

Нестача фінансів заганяє у глухий кут путінський режим

Путінський режим пожирає активи заможних росіян, тільки щоб далі фінансувати війну. Пітерський бандитизм у РФ все ближче до військового комунізму Леніна та режиму Північної Кореї.

Крок по кроку нестача фінансів заганяє у глухий кут російську владу. Програма приватизації на 2025 рік провалилась, проєкт субсидій для компаній, які виходять на ІРО на Мосбіржі, потонув у погодженнях (це навіть якось по-українськи), а інвестиції в основний капітал у РФ у 25 році впадуть на 0,7-1,0 трлн рублів.

Тож проблема, де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ. А там нічого кращого не придумали, ніж конфісковувати активи у власних громадян. Звісно, відбирають у тих, хто невдоволений режимом Путіна, а вже потім у тих, хто «не виправдав високої довіри».

Чесно, я вже втомився рахувати кількість націоналізованого. З останніх – на слуху «Южуралзолото». Але на минулому тижні взялись за друзів Чубайса – власників телеканалу «СТС». Виступ прокурора у справі «СТС» нагадував сталінські часи. Підозрюваним згадали сотні епізодів угод з Чубайсом та відібрали цілий пакет підприємств. І хоча справа ще в суді, не маю сумніву, чим вона завершиться.

Поки прокуратура згадувала приватизаційні подвиги Чубайса, Мінфін РФ запланував до завершення року продати 5 конфіскованих об’єктів, серед яких ЮГК. Тож путінський режим створив таке собі коло фінансування війни: знаходять незгодних, націоналізують, націоналізоване продають друзям Путіна, а виторг – у бюджет.

Все це дуже погано впливає на інвестиційний клімат всередині РФ, де навіть діючий бізнес часто замислюється над доцільністю інвестицій. Ще років 10 тому ніхто не міг і подумати, що сценарій з Ходарковським Путін поставить на потік зі швидкістю по 1-2 націоналізації на тиждень, при чому у справах початку 90-их років.

Реалізація цього ленінського підходу у РФ зараз вбиває залишки їх ринкової економіки і зменшує бажання інвестувати у самих росіян.