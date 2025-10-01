Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
- танків – 11223 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
- артилерійських систем – 33324 (+13) од;
- РСЗВ – 1505 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);
- спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.
