Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
Максим Бурич
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
  • танків – 11223 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
  • артилерійських систем – 33324 (+13) од;
  • РСЗВ – 1505 (+0) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249);
  • крилаті ракети – 3790 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.

