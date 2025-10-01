Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 жовтня 2025 року.

Триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie