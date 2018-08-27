Хакери у рясах. Патріарха Варфоломія атакували російські кібершпигуни



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Шпигунство за Варфоломієм здійснювалось під час боротьби за релігійне майбутнє України

Томос для України. Москва не може з цим змиритися

Associated Press виявила, що ті самі хакери, яких підозрюють у втручанні в президентські вибори в США 2016-го, роками намагаються стежити за Вселенським патріархом Варфоломієм, якого вважають першим серед рівних світових православних лідерів.

Шпигунство за Варфоломієм здійснювалось під час боротьби України за церковну незалежність від Москви. В Україні багато хто намагається відірвати церкву від асоціації з Росією. Усі ці події підживлюються суворими реаліями: війна між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами на Сході України з 2014 року забрала понад 10 тис. життів.

Доказами шпигунства за Вселенським патріархом став список із 4700 адресатів фальшивих листів, наданих Associated Press минулого року Secureworks, дочірньою компанією Dell Technologies.

Associated Press протягом декількох місяців намагається з’ясувати, як група російських хакерів, широко відомих як Fancy Bear, намагалася зламати електронні пошти американських демократів, оборонних підрядників, працівників розвідки, міжнародних журналістів та навіть дружин американських військових.

Fancy Bear - хакерська група, пов'язана з РФ. Діє з 2004 року, здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури різних країн, а також російських опозиціонерів та журналістів.

Патріарх Варфоломій має виключне право на те, щоб надати українцям Томос про автокефалію – повну церковну незалежність. Це стане вирішальним кроком для розщеплення найбільшої в світі православної східноєвропейської конфесії та потягне за собою суттєве руйнування влади та престижу Московського патріархату, який позиціонує себе як провідного гравця всесвітньої православної спільноти.

Україна лобіює релігійний розрив з Росією, і деякі оглядачі кажуть, що це питання може бути вирішено вже наступного місяця. «Це було би величезним ударом по амбіціях Москви, - робить висновок Василіос Макрідес, фахівець з православного християнства в Університеті Ерфурт у Німеччині. - Я не думаю, що Московський патріархат зможе це прийняти і з цим змиритися».

Російська православна церква заявила, що не має інформації про хакерство та відмовилась від коментарів. Російські чиновники повторювали спростування про те, що вони не мають жодного відношення до Fancy Bear, попри зростаючу кількість доказів протилежного.

Питання також є надзвичайно чутливим для Вселенського патріархату. Телефоном прес-секретар Патіарха Варфоломія Нікос-Гіоргос Папакрістоу сказав: «Я не хочу бути частиною цієї історії».

78-річний Варфоломій не користується електронною поштою, заявили Associated Press церковні чиновники на анонімних умовах, оскільки не мають права спілкуватися з пресою. Але помічники Варфоломія елекронною поштою користуються, і у Secureworks розкрили кілька спроб зламати їхні облікові записи у Gmail.

Джон Джилліонс, канцлер Православної церкви в Америці, надав Associated Press фішинговий електронний лист від 19 червня 2015 року, який, як пізніше підтвердив Secureworks, був надісланий йому Fancy Bear.

Релігійні інтереси російських хакерів також поширилися на Сполучені Штати та вийшли за межі православних християн, вони торкнулись мусульман, євреїв та католиків, чиї дії могли бути цікаві російському уряду.

Джон Джилліонс, священик Православної церкви в Америці, надав Associated Press фішинговий електронний лист від 19 червня 2015 року, який, як пізніше підтвердив Secureworks, йому надіслали Fancy Bear.

Фíшинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.

За даними Secureworks, Fancy Bear також намагався зламати пошту Духовного управління мусульман України «Умма», папського нунція в Україні Клаудіо Гуджеротті, та Йосифа Зісельса, який керує Українською асоціацією єврейських організацій та громад, і часто висловлюється на захист своєї країни від звинувачень у антисемітизмі.

Нещодавно отримані Associated Press матеріали свідчать, що спроби скомпрометувати Вселенський патріархат тривають.

16 жовтня 2017 року електронний лист від Папакрістоу, якого призначали речником Варфоломія, отримали на електронні скриньки близько десятка православних діячів.

«Шановні Ієрархи, Отці, Брати і Сестри в Христі!», починався він. Далі йшлося, що Папачістуро отримав посаду прес-секретаря Патріарха. «Для мене дуже велика радість служити Церкві на цій посаді. Деякі пропозиції про те, як налагодити зв'язки з громадськістю та пресою, містяться у поданому досьє».

Файл був підроблений, його метою було встановлення шкідливого програмного забезпечення на комп'ютери одержувачів.

Священики не становлять великого інтересу для кіберзлодіїв, але ставки для Кремля є високими, оскільки йдеться про надання українській церкві Томосу. «Надання Українській церкві повної незалежності було б руйнівним для Росії», - вважає Даніель Пейн, дослідник на колегії Інституту державно-церковних досліджень ім. Дж. М. Доусона в Техасі.

«Київ - це Єрусалим для російських православних людей», - сказав Пейн. - Ось де священні реліквії, монастирі, церкви... Це святе місце для людей і для російської ідентичності».

Джерело: Bloomberg

Переклала Наталія Сокирчук, «Главком»