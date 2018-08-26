Медведчук на манежі. Навіщо Путін випустив свого кума з тіні

Віктор Медведчук

Путін випустив на манеж кума - в велике інтерв'ю

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Посмотрела последних полчаса. Иудушка Медведчук вещает акурат по кремлевским темникам. Как Стуса хоронил, так же вдохновенно на инициативу по Томосу пытается унизить:

«Эту КП никто не признает, Вселенский патриарх не главный, он первый по чести - ничего не может решить. Через 20 лет скажет, что не мог по-другому, тогда, мол, так закон работал».

Призывает искать общее между людьми, обходя НАТО, ЕС, общее в истории. Хвалит Путина. И, кстати, член Контактной группы от Украины наезжает на украинский МИД, мол, там (в ОРДЛО) хотят менять всех на всех, а Украина, подлая, типа хочет дополнительно и Сенцова освободить и Карпюка, и Клыха.

Одним словом, Кремль наращивает ему имя, чтоб под выборы выпустить под него заложников.

Да, ещё озвучил идею автономии для Донбасса. Это была ошибка - соглашаться на его персону в Минске. Его ввели в ТКГ ради освобождения наших. А сейчас он повторяет, что украинский МИД (считай - власть или сам Порошенко) не хотят их освободить.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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