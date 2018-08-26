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    Думки вголос

    Медведчук на манежі. Навіщо Путін випустив свого кума з тіні

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

    • Розсилка
    Віктор Медведчук - Медведчук на манежі. Навіщо Путін випустив свого кума з тіні
    Віктор Медведчук

    Путін випустив на манеж кума - в велике інтерв'ю

    Мовою оригіналу

    Посмотрела последних полчаса. Иудушка Медведчук вещает акурат по кремлевским темникам. Как Стуса хоронил, так же вдохновенно на инициативу по Томосу пытается унизить:

    «Эту КП никто не признает, Вселенский патриарх не главный, он первый по чести - ничего не может решить. Через 20 лет скажет, что не мог по-другому, тогда, мол, так закон работал».

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    Призывает искать общее между людьми, обходя НАТО, ЕС, общее в истории. Хвалит Путина. И, кстати, член Контактной группы от Украины наезжает на украинский МИД, мол, там (в ОРДЛО) хотят менять всех на всех, а Украина, подлая, типа хочет дополнительно и Сенцова освободить и Карпюка, и Клыха.

    Одним словом, Кремль наращивает ему имя, чтоб под выборы выпустить под него заложников.

    Да, ещё озвучил идею автономии для Донбасса. Это была ошибка - соглашаться на его персону в Минске. Его ввели в ТКГ ради освобождения наших. А сейчас он повторяет, что украинский МИД (считай - власть или сам Порошенко) не хотят их освободить.

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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