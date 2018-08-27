Російські хакери намагалися зламати і-мейли оточення патріарха Варфоломія



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РПЦ заявила, що їй нічого не відомо про атаку

Російські хакери спробували здійснити злом електронної пошти помічників Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це 27 серпня повідомляє агентство The Associated Press.

Сам Варфоломій не використовує електронної пошти, нею активно користуються його помічники, облікові записи яких зазнали спроб злому.

Як відомо, саме Варфоломій нині розглядає в Стамбулі заявку Києва, який просить дозволити Українській церкві вийти з-під контролю Московського патріархату.

Агентство посилається на майже 5 тисяч адрес електронної пошти, які як доказ були представлені компанією Secureworks. Припускається, що кібератаки здійснювала група Fancy Bear, яку спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив у втручанні в американські вибори.

Російська православна церква заявила, що їй нічого не відомо про атаку і відмовилася давати коментарі. Російські офіційні особи лише повторили попередні заяви Кремля про те, що він ніяк не пов'язаний із Fancy Bear, попри докази протилежного.

Раніше повідомлялося, що Національний комітет Демократичної партії США запобіг хакерській атаці на базу даних виборців.

Джерело: Цензор.НЕТ