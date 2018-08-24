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    Вселенський Патріарх привітав Україну з Днем Незалежності

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    <span>Вселенський патріарх Варфоломій I під час урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси. Київ, 25 липня 2008 року</span> - Вселенський Патріарх привітав Україну з Днем Незалежності
    Вселенський патріарх Варфоломій I під час урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси. Київ, 25 липня 2008 року

    Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну

    Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

    Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє прес-служба глави держави.

    «Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», — сказав Варфоломій.

    Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.

    Крім того, співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

    Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

     Виступ президента з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
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