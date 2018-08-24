Вселенський Патріарх привітав Україну з Днем Незалежності
-
Розсилка
Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє прес-служба глави держави.
«Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», — сказав Варфоломій.
Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.
Крім того, співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної помісної православної церкви в Україні.
Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.
Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.
Серед нововведень була й участь військової авіації.