Вселенський Патріарх привітав Україну з Днем Незалежності



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Вселенський патріарх Варфоломій I під час урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси. Київ, 25 липня 2008 року

Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності, повідомляє прес-служба глави держави.

«Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», — сказав Варфоломій.

Порошенко подякував Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.

Крім того, співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.

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