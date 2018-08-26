Медведчук потролив московських попів
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Розсилка
Віктор Медведчук – юрист зі стажем...
... Але ніде не проскакувала інформація про те, що він отримав богословську освіту і є фахівцем з канонічного права. Отже, є світською людиною. Але в інтерв’ю 112-му Медведчук намагався повчити православний світ канонів. Проте навіть у двох абзацах допустив купу суперечностей.
Так, він каже: «Я считаю, что было ошибкой стратегической со стороны президента Украины и власти – имею в виду парламент – обращаться от светских органов государственного управления по вопросам церковного устройства, а тем более получения самостоятельности и автокефалии».
Абсолютно протилежної думки дотримуються в Православній Церкві Христовій.
Ще в 1919 році Константинопольський Патріархат так відповів урядовцям Симона Петлюри щодо умов отримання автокефалії УПЦ: «За такі [умови] уважається… прохання української влади та Церкви».
Так, він каже: «Я считаю, что было ошибкой стратегической со стороны президента Украины и власти – имею в виду парламент – обращаться от светских органов государственного управления по вопросам церковного устройства, а тем более получения самостоятельности и автокефалии».
Абсолютно протилежної думки дотримуються в Православній Церкві Христовій.
Ще в 1919 році Константинопольський Патріархат так відповів урядовцям Симона Петлюри щодо умов отримання автокефалії УПЦ: «За такі [умови] уважається… прохання української влади та Церкви».
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1970 року Вселенський патріарх Афінагор підтвердив цю вимогу: «Факторами, що визначаються як основні і необхідні для проголошення автокефалії, є насамперед: 1) ясно висловлена думка християнського народу, тобто клиру і мирян (читай – влади)…»
До речі, та ж РПЦ ніколи б не отримала автокефалію без втручання влади.
Далі Віктор Володимирович сказав, що він є парафіянином УПЦ-МП-РПЦ. І потім традиційно для представників Московської Церкви поблажливо назвав Вселенського Патріарха «не главным, а первым, но среди равных». І тут сталася осічка: «…среди равных 14 православных церквей». Як хто знає, а хто й ні, в диптиху РПЦ нараховується 15 православних помісних церков, на відміну від диптиху Вселенської Церкви, яка не визнає проросійської «Православної Церкви в Америці».
Мабуть у патріарха Кирила «воздрєма душа от унинія» після такого тонкого тролінгу, коли ось так просто віддають «Кемську волость».
До речі, та ж РПЦ ніколи б не отримала автокефалію без втручання влади.
Далі Віктор Володимирович сказав, що він є парафіянином УПЦ-МП-РПЦ. І потім традиційно для представників Московської Церкви поблажливо назвав Вселенського Патріарха «не главным, а первым, но среди равных». І тут сталася осічка: «…среди равных 14 православных церквей». Як хто знає, а хто й ні, в диптиху РПЦ нараховується 15 православних помісних церков, на відміну від диптиху Вселенської Церкви, яка не визнає проросійської «Православної Церкви в Америці».
Мабуть у патріарха Кирила «воздрєма душа от унинія» після такого тонкого тролінгу, коли ось так просто віддають «Кемську волость».
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Джерело: блог Ярослава Коцюби
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