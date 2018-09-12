У Києві вирішили не ремонтувати, а перекрити Кудрявський міст (відео)



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Столична влада замість того, щоб реконструювати міст, який може обвалиться в будь-який момент, робить загорожу

У столиці перекрили Кудрявський міст, тож тепер кияни, які ним користувалися до цього, змушені шукати інші шляхи.

Варто зазначити, що комунальники свої дії обуреним столичним мешканцям жодним чином не пояснюють.

Кудрявський міст є одним з найстаріших мостів Києва – йому вже більше ста років. Офіційний рік побудови мосту – 1897.

Міст є вже декілька років аварійним, але протягом всього цього часу столична влада не займалася його ремонтом.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.

Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася. Результати тендеру були оголошені 7 червня.

Переможець тендеру – «Північноукраїнський будівельний альянс» – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.

Як повідомляв «Главком», пізніше стало відомо, що вартість скандальної реконструкції Шулявської розв’язки зросла до 830 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року.



