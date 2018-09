У Київ з’їдуться екологи з усього світу



У столиці відбудеться Міжнародний екологічний форум

14 вересня в Колонній залі КМДА відбудеться Міжнародний екологічний форум, присвячений Міжнародному дню захисту озонового шару (the International Day for the Preservation of the Ozone Layer).

На форумі зберуться представники з провідних та міжнародних фінансових установ, державної влади, міжнародних інвесторів, найбільших компаній енергетичного, будівничого та аграрного сектору, громадських організацій для визначення орієнтирів інноваційних рішень на найближчі роки.

Метою форуму є формування надійної екосистеми та сталий розвиток України.

«Ми акцентували максимальну увагу на об’єднанні понад 300 учасників для створення комунікаційної платформи для залучення інвестицій та налагодження міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля та енергоефективності в Україні», - зазначила Лілія Олійник, організатор Форуму, голова ГО «Живу в гармонії».

Серед запрошених спікерів Віктор Вакараш, заступник міністра екології та природних ресурсів України; Володимир Прокопів, заступник київського міського голови - секретар Київради; Сергій Савчук, голова Держенергоефективності; Володимир Михайлов, генеральний секретар Міжнародної торгової палати ICCUkraine; та багато інших.

Окрім ділової програми, на всіх гостей чекає виставкова частина «Алея винахідників».

Коли: 14 вересня з 09:00 до 17:30

Де: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА

Джерело: Вечірній Київ