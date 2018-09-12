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    У Київ з’їдуться екологи з усього світу

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    У Київ з’їдуться екологи з усього світу

    У столиці відбудеться Міжнародний екологічний форум

    14 вересня в Колонній залі КМДА відбудеться Міжнародний екологічний форум, присвячений Міжнародному дню захисту озонового шару (the International Day for the Preservation of the Ozone Layer).

    На форумі зберуться представники з провідних та міжнародних фінансових установ, державної влади, міжнародних інвесторів, найбільших компаній енергетичного, будівничого та аграрного сектору, громадських організацій для визначення орієнтирів інноваційних рішень на найближчі роки.

    Метою форуму є формування надійної екосистеми та сталий розвиток України.

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    «Ми акцентували максимальну увагу на об’єднанні понад 300 учасників для створення комунікаційної платформи для залучення інвестицій та налагодження міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля та енергоефективності в Україні», - зазначила Лілія Олійник, організатор Форуму, голова ГО «Живу в гармонії».

    Серед запрошених спікерів Віктор Вакараш, заступник міністра екології та природних ресурсів України; Володимир Прокопів, заступник київського міського голови - секретар Київради; Сергій Савчук, голова Держенергоефективності; Володимир Михайлов, генеральний секретар Міжнародної торгової палати ICCUkraine; та багато інших.

    Окрім ділової програми, на всіх гостей чекає виставкова частина «Алея винахідників».

    Коли: 14 вересня з 09:00 до 17:30

    Де: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА

    Джерело: Вечірній Київ

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    екологія Київ Україна
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