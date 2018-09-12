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    Технології

    Образливі меми у Facebook почне вишукувати штучний інтелект

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    Образливі меми у Facebook почне вишукувати штучний інтелект

    Крім зображень, нейромережа також здатна покадрово сканувати відеозаписи

    Інженери з Facebook і Instagram розробили штучний інтелект Rosetta, який може розпізнавати меми та дозволить модераторам зрозуміти їхній зміст. Автори технології вважають, що вона допоможе ідентифікувати спам або образливий контент.

    Про це повідомляє TechCrunch.

    Технологію Rosetta створили на базі технології оптичного розпізнавання тексту, що розробили в Facebook в 2015 році. Крім зображень, нейромережа також здатна покадрово сканувати відеозаписи.

    Нейромережа розпізнає декілька мов, але основна частина даних, що використовувалися при навчанні, містить написи латиніцею. 

    За словами розробників технології, можливість розпізнавання тексту на зображеннях і відео допоможе компанії ефективніше боротися з агресивними висловлюваннями і забороненим контентом.

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