Чехія ввела жорсткі антикоронавірусні правила: що заборонено



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У Чехії кількість хворих на коронавірус стрімко зростає

У великих торгових центрах вимкнуть wi-fi, оскільки ця послуга зазвичай збирає багато молоді

Уряд Чехїї схвалив нові, жорсткіші заходи, які мають обмежити поширення коронавірусної інфекції серед населення. Зокрема, від 12 жовтня терміном на 14 днів закриваються всі театри, кінотеатри, клуби, замки, музеї, галереї, планетарії, басейни, зоопарки, також заборонене проведення конференцій чи конгресів.

Усі виші переходять на дистанційну форму навчання, не стосується це лише практичних занять студентів медичних навчальних закладів. Половина учнів старших класів (від 6 до 9 класу) протягом тижня навчатиметься в школі, друга половина – вдома, потім вони чергуватимуться. Учні молодших класів навчатимуться вдома.

Скасовується проведення всіх спортивних заходів як у сфері професійного, так і аматорського спорту. Не можна займатись спортом у закритих спортивних закладах, не більше, як 20 людей може займатись спортом на одному майданчику просто неба.

Усі урядові заклади працюватимуть по 5 годин і лише два дні на тиждень.

У великих торгових центрах вимкнуть wi-fi, оскільки ця послуга зазвичай збирає багато молоді.

У церквах на службах Божих водночас може бути присутніми тільки 10 осіб.

Забороняється відвідування медичних закладів, а також будинків для осіб старшого віку та інших соціальних закладів.

Час роботи ресторанів, кафе, барів скорочується до 20:00, за одним столом може сидіти не більш як 4 особи.

Ухвалення жорсткіших заходів продиктоване новим, досі небаченим спалахом коронавірусу у Чехії. Зокрема, за даними чеського міністерства охорони здоров’я, минулої суботи було зареєстровано найбільшу кількість інфікованих за добу – 4635 людей, в неділю – 3104 людей (населення країни складає близько 10 з половиною мільйонів людей).

Також раніше ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих Covid-19.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

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