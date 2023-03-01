Хто і для чого розкладає купюри на підлозі? Історія голови Броварської військової адміністрації

Чим закінчилася гучна кримінальна справа про корупцію з бронежилетами і чому мовчать правоохоронці?

Коли силовики повідомляють про викриття чергового ймовірного корупціонера з числа чиновництва, задля спецефектів вони одягають балаклави, брязкають зброєю і виконують свій коронний номер – розкладають вражаючі килими з банкнот, виявлених у фігурантів. Все це фотографується і поширюється у бравурних релізах…

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Що потім відбувається із головними героями цих екшнів, вже нікого не цікавить. А ті зазвичай потрапляють до рук Феміди, судовий розгляд часом затягується на роки, і мало хто дізнається, чим же закінчилася історія, яка так гучно починалася.

Але буває й таке, що викриття розсипається вже на етапі досудового розслідування. Про це жодним словом вже ніхто потім не повідомляє. «Главком» вирішив порушити традицію і розповісти про одне таке «макси-шоу» і його фінал.

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«Відкат» 10% від ціни бронежилетів

Отже, знайомтеся. Павло Проскочило, начальник Броварської районної військової адміністрації Київської області до середини вересня 2022 року.

скріншот із відеозвернення Павла Проскочила

Прийшов на посаду першого заступника голови адміністрації восени 2020 року. Як писали ЗМІ, Проскочило став кумом у свого шефа, тодішнього голови району і бізнесмена Георгія Біркадзе. Після звільнення останнього у березні 2021-го, керувати Броварським районом у статусі виконувача обов’язків продовжив Павло Проскочило. З початком великої війни автоматично очолив Броварську військову адміністрацію.

Копія розпорядження, опублікована на Facebook Павла Проскочила

У перші місяці збройної агресії РФ Павло Проскочило активно поширював у соцмережі патріотичні дописи на кшталт «Моя команда х***ить москалів, на піар немає часу», «Нехай знає, бл… вражина – не здається Броварщина», а також відеозвернення президента.

Після звільнення Київщини від російських окупантів керманич Броварської військової адміністрації навіть одержав медаль Міністерства оборони «За сприяння Збройним силам України». Натомість, якщо вірити слідству, Проскочило якраз і обпікся на армійській темі.

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За матеріалами справи у серпні минулого року на особистий прийом громадян, який проводив керівник Броварської військової адміністрації, прийшов волонтер благодійного фонду «Відновлюючи життя». Він розповів, що має намір завезти з Польщі партію бронежилетів у вигляді гуманітарної допомоги. Далі їх планувалося передати для потреб Збройних сил.

Щоб виїхати з України під час воєнного стану, волонтеру був потрібен дозвіл керівництва військової адміністрації. Натомість Проскочило відправив чоловіка до свого радника, з яким той мав обговорити всі деталі. Того ж дня радник начальника Броварської військової адміністрації, за версією слідства, висунув умову: дозвільні документи видадуть в обмін на хабар у розмірі 10% від загальної вартості бронежилетів. Виходило 350 тис. грн.

Через місяць після розмови радник Проскочила та волонтер знову зустрілися. Останній передав 350 тис. грн. На гарячому радника начальника військової адміністрації викрили правоохоронці.

Що цікаво: окрім співробітників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та прокурорів, на місце злочину прибула поліція особливого призначення з автоматами.

Офіс генпрокурора також отримав лаври: сфотографував сірий ковролін, на якому лежали акуратно викладені крупні гривневі купюри.

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Підозрюваний – уже непідозрюваний?

До хору викривачів корупціонерів приєднався і на той момент керівник Київщини Олексій Кулеба. «Моя позиція принципова – в умовах війни в державі, незалежно від займаної посади, всі правопорушники мають бути виявлені. Їх покарання буде невідворотним», – так відреагував керівник області на затримання свого підлеглого Павла Проскочила.

У той же час ключовий фігурант корупційного скандалу зумів взяти реванш. Наприкінці грудня 2022 року Печерський райсуд Києва скасував повідомлення про підозру Проскочилу у вимаганні неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу. Також Феміда зобов’язала прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату та час повідомлення про підозру Павлу Проскочилу і набуття ним статусу підозрюваного.

За висновками суду, заступник начальника третього відділу Київської міської прокуратури, який підписав підозру начальнику Броварської військової адміністрації, допустив порушення норм Кримінального процесуального кодексу. Це відбулося на етапі проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

«На момент вручення повідомлення про підозру досудове розслідування здійснювалось одноосібно прокурором, а не уповноваженим органом», – сказано у рішенні суду.

Крім цього, Феміда наголосила: з матеріалів справи (а саме, заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколів допитів свідків та оглядів, якими обґрунтовується підозра) неможливо встановити причетність Павла Проскочила до кримінального правопорушення за фактом неправомірної вигоди.

Прокурор Київської міської прокуратури Бажена Анпілогова подала скаргу на рішення суду у справі Проскочила до столичної апеляційної інстанції. Її розгляд триває майже два місяці.

Протягом вказаного періоду відбулася ще одна резонансна подія. На початку лютого 2023 року суд відмовив старшому слідчому територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві в продовжені досудового розслідування справи Павла Проскочила. У суді ініціатор клопотання пояснив: слідству треба додатково пів року, щоб отримати доступ до документів, які зберігаються у Київській обласній військовій адміністрації і допитати свідків. І найнеочікуваніше – повідомити нову підозру Павлу Проскочилу!

Феміда скептично поставилася до аргументів слідчого. Адже саме розслідування триває з серпня 2022-го. Проте, що конкретно перешкоджало правоохоронцям провести необхідні слідчі дії, суд так і не почув.

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Явні провали слідства у судах ключовий фігурант уміло використав. Через фейсбук-сторінку Павло Проскочило повідомив, що вважає кримінальну справу сфабрикованою, направлену на дискредитацію його персони і усунення від посади. Також нарікав на слідчих, які з моменту оголошення підозри нічого не зробили для з’ясування всіх обставин.

Окремо Проскочило відправив сигнал своєму колишньому шефу, який на той момент пішов на підвищення Олексію Кулебі (нагадаємо, Кулеба нещодавно перейшов на посаду заступника глави Офісу президента, який курує усю регіональну владу в країні від імені президента). Як виявилося, на той момент ще керівник Київської ОДА Кулеба 15 вересня скасував розпорядження Проскочила про виконання повноважень начальника Броварської районної військової адміністрації.

Копія розпорядження Кулеби, опублікована на Facebook Павла Проскочила

Наразі це рішення оскаржується у суді.

дані держпорталу «Судова влада України»

Радник-інкогніто

В історії про «відкат» на бронежилетах обмаль інформації про іншого фігуранта справи – радника Проскочила. У матеріалах справи його роль зводиться до пособника голови військової адміністрації, який вимагав хабаря за видачу дозвільних документів представнику благодійної організації. І цьому ж раднику, за даними слідства, передавалися кошти.

На світлинах під час затримання видно високого чоловіка з браслетом на правій руці.

фото з сайту Офісу генпрокурора

Саме таку прикрасу носить Олександр Сирота. Він же радник керівника Броварської районної військової адміністрації.

Олександр Сирота (крайній зліва) і Павло Проскочило фото з соцмереж

На офіційному сайті установи зберігся допис від 4 травня 2022 року. Зокрема, повідомлялося, що пан Сирота за дорученням Проскочила вручив квіти, подяку адміністрації та цінний подарунок Заслуженій майстрині народної творчості з Броварського району.

скріншот із сайту військової адміністрації

Епізод із хабарем Сироти прокурори фіналізували в обвинувальний акт і відправили до Дніпровського районного суду Києва. У січні Феміда призначила підготовче засідання. Наступний розгляд заплановано на середину березня. Якщо буде доведено вину радника голови військової адміністрації, йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Чого не скажеш про його колишнього шефа. Зважаючи на поширену судову практику, колишній голова військової адміністрації може навіть відвоювати посаду. Ще й вибити з бюджету грошенят за вимушений прогул.

P.S. Після того, як була зверстана стаття, стало відомо: прокурори таки ризикнули зіграти ва-банк. 21 лютого до Дніпровського райсуду Києва зайшов обвинувальний акт щодо Павла Проскочила.

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дані держпорталу «Судова влада України»

Наскільки переконлива доказова база у прокуратури після серії судових невдач, побачимо найближчим часом.

Віталій Тараненко, «Главком»