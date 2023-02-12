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Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
Лідери ЄС відмовили Україні у винищувачах
фото: Андрій Мельник/Twitter

 Українські ВПС потребують німецьких винищувачів Tornado та Eurofighter

У час, коли Україна дуже сильно потребує винищувачів, німецька влада досі перетравлює процес Києву танків Leopard. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ та експосол в Німеччині Андрій Мельник.

Мельник наголосив, що зараз українські військово-повітряні сили відчайдушно потребують німецьких винищувачів Tornado та Eurofighter, для того, щоб звільнити українців, що нині знаходяться під окупацією.

«Кілька слів про абсурдність німецьких дебатів. Українські ВПС відчайдушно потребують німецьких винищувачів Tornado та Eurofighter, щоб звільнити наших людей під окупацією. Але Берлін відповідає, як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11 місяців пологів Leopard. Неймовірно», – написав Мельник у Твіттер.

До відома, президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя на саміт ЄС запросив у Швеції бойові літаки Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовив.

Як повідомлялося, наразі ніхто з лідерів держав Європейського Союзу не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Також колишній посол у Німеччині Андрій Мельник натякнув, що Берлін міг би ефективніше допомогти Києву, скажімо, передавши один із  найкращих підводних човнів, які виробляє Німеччина.

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Теги: винищувач влада Берлін президент Україна Володимир Зеленський Андрій Мельник військові саміт

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