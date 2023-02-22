На Київщині роботи Бенксі взято під спеціальну охорону (фото)

Вартість всіх робіт склала близько пів мільйона грн

Органи місцевого самоврядування Київщини за співпраці з компанією Ajax Systems презентували систему для збереження вуличних робіт всесвітньо відомого художника Бенксі. Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

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Це зробили задля того, щоб захистити графіті від можливого вандалізму та погодних умов. На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії «Шериф».

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Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Графіті перебуватимуть під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

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Уточнюється, що вартість всіх робіт склала близько пів мільйона гривень.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь, який є передмістям Києва та який дуже постраждав від нападу окупантів у перші дні війни, роботу всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі вирішили захистити екраном.

Нагадаємо, що легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Згодом, за рішенням міськради, він став почесним громадянином міста Ірпінь.