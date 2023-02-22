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На Київщині роботи Бенксі взято під спеціальну охорону (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині роботи Бенксі взято під спеціальну охорону (фото)
Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони
фото: Київська ОВА

Вартість всіх робіт склала близько пів мільйона грн

Органи місцевого самоврядування Київщини за співпраці з компанією Ajax Systems презентували систему для збереження вуличних робіт всесвітньо відомого художника Бенксі. Про це інформує пресслужба Київської ОВА.

Це зробили задля того, щоб захистити графіті від можливого вандалізму та погодних умов. На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії «Шериф».

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Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Графіті перебуватимуть під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

Уточнюється, що вартість всіх робіт склала близько пів мільйона гривень.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь, який є передмістям Києва та який дуже постраждав від нападу окупантів у перші дні війни, роботу всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі вирішили захистити екраном.

Нагадаємо, що легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Згодом, за рішенням міськради, він став почесним громадянином міста Ірпінь.

Теги: Київщина Ірпінь самоврядування художник Бенксі

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